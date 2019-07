Maria Antonietta Rositani bruciata dall’ex: è in coma/ Eleonora Daniele “Dio salvala”

Maria Antonietta Rositani, la donna bruciata dall’ex marito Ciro Russo, lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, purtroppo è in coma. Eleonora Daniele, che con Storie Italiane ha seguito da vicino la vicenda, collegandosi anche in diretta, ha pubblicato una preghiera per lei. In un lungo post su Instagram si è rivolta direttamente alla donna, ricoverata al Policlinico di Bari da quattro mesi in seguito all’aggressione. «Ancora ricordo questa tenda che ti separava da noi e da quella giustizia che non ti ha tutelata. Stai lottando in queste ore tra la vita e la morte, come una leonessa. Io posso solo dire che le preghiere di tutti noi e della nostra redazione si uniscono a quelle della tua famiglia». Ma per la conduttrice questa è una vicenda di profonda ingiustizia. «Non è giusto che a lottare siano le persone come te: anime speciali che non meritano di soffrire così. Non è giusto che quell’uomo miserabile possa vincere su una mamma meravigliosa come sei tu. Non è giusto».

ELEONORA DANIELE PREGA PER MARIA ANTONIETTA ROSITANI

L’appello di Eleonora Daniele a Dio per Maria Antonietta Rositani è toccante. «È un grido disperato al cielo che ti salvi la vita. Perché tutto questo è maledettamente triste. Siamo tutti con te e oggi starò in silenzio pensando solo a quei medici eroi che stanno cercando di salvarti la vita». Rabbia e dolore si intrecciano alle preghiere. «Quelle tante, tante. A volte sembrano unica soluzione che ci dia una speranza. Forza amica mia. Forza. Non mollare», ha scritto la conduttrice di Storie Italiane nel lungo post condiviso su Instagram. «Fallo per tutte quelle donne che hanno bisogno di te. Fallo per risvegliare una giustizia che ancora è lenta a capire che gli interventi sugli uomini malvagi devono essere più efficaci. Fallo per insegnarci a guardare attraverso i tuoi occhi». Il riferimento è in primis all’ex marito Ciro Russo, evaso dagli arresti domiciliari il 12 marzo per ucciderla: dopo aver cosparso l’auto su cui viaggiava la donna di liquido infiammabile, le diede fuoco. Stando alle informazioni trapelate finora, Maria Antonietta Rositani è stata sottoposta ad un intervento chirurgico dove sono subentrate ulteriori complicazioni. Al momento si trova in rianimazione in coma farmacologico.





© RIPRODUZIONE RISERVATA