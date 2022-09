Maria Antonietta Sisini, compagna Giuni Russo/ “Lei non era di questo mondo…”

Si conobbero in un locale. Giuni Russo aveva 17 anni, Maria Antonietta Sisini invece 18. Quest’ultima suonava con la sua band. L’amore per la musica le ha subito unite ed era così forte che riuscirono a far cambiare idea alla madre di Maria Antonietta, che la odiava per la rottura col marito Francesco Sisini, chitarrista sempre in giro per la Sardegna. In quella casa di fatto Giuni Russo trovò amore e protezione: erano anime gemelle. Infatti, tornava sull’isola per andare a trovare la madre di Maria Antonietta che era malata. In uno di quei viaggi le venne in mente la frase “Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero”.

«Un po’ mi vergogno, perché tua mamma sta male e io vado a pensare una cosa così frivola», si giustificò Giuni Russo con la compagna Maria Antonietta Sisini. La considerava una seconda madre, infatti stava male perché non poteva starle accanto durante la malattia. «Eravamo una famiglia, abbiamo vissuto una accanto all’altra per 36 anni. A Milano e tanto in Sardegna. Lei era siciliana ma si sentiva anche sarda», raccontò l’anno scorso a La Nuova Sardegna. Da quando la compagna non c’è più, si occupa di promuovere la sua musica.

MARIA ANTONIETTA SISINI E LA MALATTIA DI GIUNI RUSSO

Era l’estate del 1999 quando Giuni Russo scoprì di avere il tumore al cervello, ma la sua vita non si fermò: continuò a lavorare e a cantare. Quando nel 2003 andò a Sanremo, però, sentiva che stava per morire. Momenti che la sua compagna ha ricordato dolorosamente. «Nel frattempo, è impegnata a darmi le indicazioni per quanto resterò sola: fai questo, fai l’altro. Io le dico “stia zitta, non voglio sentire discorsi tristi”. Ma ogni singola sillaba e parola mi è rimasta dentro». Dal giorno in cui è morta Maria Antonietta Sisini comunque la porta con sé. «Sono i ricordi incancellabili di una persona speciale, che ha sofferto molto e non ha avuto abbastanza. Io spero di darle quella gloria che merita», disse nel 2021 a La Nuova Sardegna la compagna di Giuni Russo. Invece a Rolling Stone la definì aliena: «Giuni, se la devo dire tutta, non era di questo mondo, e non solo dal punto di vista artistico, ma anche umano».

