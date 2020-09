Maria Antonietta Tilloca/ “Grande Fratello? Oggi è diverso, concorrenti come galline”

Tra i tanti concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, Maria Antonietta Tilloca è sicuramente una di quelle che il pubblico ha apprezzato di più per la sua genuinità e per le sue fisionomie da brava ragazza. Un volto davvero indimenticabile che ha conquistato il pubblico e i tanti fans del primo reality show approvato in Italia. Questa sera Maria Antonietta torna protagonista in occasione dell’attesa reunion a Live Non è la d’Urso che riaccenderà i riflettori proprio sulla storica prima edizione del papà di tutti i reality. La sua anima da artista ha avuto la possibilità di trovare l’adeguato spazio studiando presso l’Istituto d’Arte e successivamente presso l’Accademia delle Belle Arti. Fin da quando era ragazza il suo desiderio era quello di diventare una pittrice, ma in attesa di realizzare questo sogno si è dedicata a lavori più comuni come la cameriera e la baby sitter. L’esperienza del Grande Fratello l’ha portata a intessere relazioni amicali che lei stessa assicura di mantenere ancora vive, è il caso di Salvatore Veneziano, Lorenzo Battistello e Sergio Volpini. Compagni d’avventura con cui si sente regolarmente condividendo il ricordo di qualcosa di davvero irripetibile, l’aver partecipato per primi ad una trasmissione che ha cambiato la storia della televisione e ha influenzato molto i reality successivi.

Parlando del suo primo GF in una intervista di qualche tempo fa al Fatto Quotidiano, Maria Antonietta aveva dichiarato: “Oggi è un altro programma”. Un cambiamento introdotto proprio dai social: “I concorrenti lo usano legittimamente come un mezzo per poi costruirsi un personaggio sui social e monetizzare in altro mondo. Le concorrenti si comportano quasi sempre come galline che stramazzano davanti alle telecamere”, aveva raccontato.

MARIA ANTONIETTA TILLOCA, DAL PRIMO GF ALLA VITA DI SEMPRE

Al contempo la notorietà di Maria Antonietta acquisita grazie alla partecipazione al reality le ha permesso di esporre alcuni dei suoi quadri in una mostra allestita a Milano. Dopo l’esperienza da gieffina però la sua carriera televisiva si è interrotta e, ad eccezione di qualche ospitata in varie trasmissioni, ha ripreso la sua vita di sempre. Per quanto concerne la sua vita sentimentale, l’allentamento dal mondo dello spettacolo ha decretato una maggiore segretezza sulla sua vita privata, tuttavia, se ai tempi del Grande Fratello era fidanza da molti anni con Stefano, oggi secondo le ultime indiscrezioni sarebbe impegnata con Marco, un pilota di aerei con cui convive in Marocco, poco lontano da Casablanca. Anche se non è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare una pittrice è riuscita a mantenere ben vivo il suo interesse per l’arte ed è diventata un’illustratrice, professione di cui va molto fiera e che condivide con i suoi fans nei suoi profili sui social. Proprio dai social mantiene attivo il suo contatto con i suoi estimatori che, attraverso le sue foto, possono virtualmente partecipare alla vita della Tilloca che, nonostante la sua riservatezza e la sua voglia di restare lontana dai riflettori, posta scatti di sé e della sua adorata cagnolina alla quale è profondamente legata e a cui riserva coccole e stravizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA