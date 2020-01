Maria Assunta ruba la pasta sfoglia a Masterchef Italia 2020?/ L’accusa di Giada: “Il piatto è sparito!”

“Masterchef è una competizione con delle regole ferree e precise. Oggi non è stata così”. O almeno – a detta dei giudici – quelle regole “ferree e precise” non sono state rispettate. Giorgio Locatelli, in particolare, ha accusato Maria Assunta e Giada di aver trattato con leggerezza le loro prescrizioni. C’è da dire che entrambe erano evidentemente sotto pressione: la prova di pasticceria non è andata giù soprattutto alla prima, che non si aspettava una tale sfida già alle prime puntate. “Si vede che il livello è molto alto”, commenta la donna mentre prepara la base della sua ricetta. I giudici si mostrano contrariati quando la vedono sbattere le uova. Antonino Cannavacciuolo aggrotta le sopracciglia: “Non ho capito cosa sta facendo. C’erano dei passaggi: prima la pasta, poi le mele e poi le salse”. Non solo Maria Assunta sbaglia il procedimento, ma copia anche un’altra concorrente. Il problema con Giada, però, sembrerebbe ben più grave: la ragazza dimentica di apporre il suo nome sulla pasta prima di metterlo nell’abbattitore, per poi accusare la sfidante di averlo preso lei.

Masterchef Italia 2020, il duello tra Maria Assunta e Giada

Sia Maria Assunta che Giada sono nel torto: entrambe, infatti, hanno commesso errori grossolani a causa soprattutto dal fatto che erano agitate. È vero, Giada ha lasciato la sfoglia incustodita e senza nome, ma anche Maria Assunta ha peccato di leggerezza. Lei, nell’abbattitore, aveva messo un piatto bianco (il suo); perché, poi, è andata a riprendersene uno grigio? Anche se è difficile, i giudici credono nella buona fede dell’insegnante. La prova viene interrotta e gli altri concorrenti vincono a tavolino la prova. Maria Assunta e Giada, invece, si sfidano a duello e la seconda trionfa. Clicca qui per i video della puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA