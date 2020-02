Maria Assunta Scalzi/ Che feeling con Stefano Beacco… (La Pupa e il Secchione)

Maria Assunta Scalzi è riuscita a centrare la vittoria nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione 2020. In coppia con Stefano Beacco, la concorrente ha totalizzato 36 punti ed è riuscita ad oscurare Giovanni Tobia De Benedetti e Carlotta Cucina, arrivati primi in diverse prove. Merito forse del twerking di Stefano, che ha permesso alla coppia di ottenere un punteggio più che favorevole. Impossibile però non notare come la sintonia fra i due ragazzi stia diventando sempre più significativa, anche se non si parla di certo di coppia nel vero senso della parola. Anche se è stata la Scalzi a rivelare il pensiero che lei e il partner hanno maturato nel corso del programma, in merito a chi vorrebbero sfidare nella puntata decisiva. Dopo aver scelto Andrea Santagati e Stella Manente, la ragazza infatti ha sottolineato: “Abbiamo deciso di comune accordo, arrivati a questo punto della gara, di scegliere le persone che vorremmo arrivassero in finale”. Diversa invece la posizione di Stefano, che ha votato Raffaello Mazzoni nella speranza che riuscisse a riprendersi, a ritrovare il sorriso e ritornare quello di un tempo. Peccato poi che entrambe le coppie scelte dalla Scalzi e dal trainer siano riuscite a battere i rivali. Chissà se invece Stella deciderà di vendicarsi della coppia non appena ne avrà l’occasione. Di sicuro la vendetta non rientra nei pensieri del maestro di scacchi, ma la vamp ha già dimostrato in passato di restituire sempre le frecciate ricevute, in un modo o nell’altro. Anche se ciò dovesse accadere, possiamo dare comunque per scontato che Scalzi & Stefano riusciranno comunque ad oscurare i rivali e solo grazie alla sintonia che sono riusciti a creare con la loro coppia.

Maria Assunta Scalzi, La Pupa e il Secchione e Viceversa: difficoltà nell’ultima puntata

Maria Assunta Scalzi ha sudato freddo durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione 2020. Per sua fortuna però la coppia Maestri & Marco è stata eliminata e non ci sarà più modo per le due bionde di confrontarsi su un particolare. L’agronoma infatti ha approfittato di un momento di pausa per chiedere in modo diretto alla partner di Stefano Beacco se avesse qualcosa da dirle. “Se hai qualcosa contro di me, se ne parla. Perchè io ho la percezione fin dal mio arrivo che tu abbia qualcosa”, ha sottolineato. La Scalzi però è scesa dalle nuvole e ha negato di averla mai presa in antipatia. Sarebbe strano scoprire che dietro quella facciata da ragazza acqua e sapone e a quegli occhiali tondi si nasconde in realtà un’anima avvelenata, per cui non possiamo che credere alla risposta genuina di Maria Assunta. Intanto il suo rapporto con Stefano procede a gonfie vele: i due sono sempre più uniti ed è proprio grazie dalle loro diversità che entrambi sono riusciti a dare un consiglio importante proprio alla Maestri, in crisi con il modello. “Devi andare oltre”, le ha detto la concorrente, “il programma nasce per questo, per andare oltre le diversità e trovare punti in comune”, ha aggiunto lui. Le loro parole però non sono servite a nulla e la coppia Maestri & Marco è stata persino eliminata.

