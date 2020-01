MARIA ASSUNTA SCALZI/ Cuoricini per Stefano Beacco (La pupa e il secchione)

Maria Assunta Scalzi è una delle new entry del reality show La pupa e il secchione e viceversa. Prima di questa edizione, infatti, non era previsto che le ragazze intelligenti partecipassero al programma (a meno che non fossero anche belle). Maria Assunta, invece, è una delle protagoniste inedite del programma che porta alta la bandiera della sua categoria. Nel corso della prima puntata, andata in onda martedì 7 gennaio, la Scalzi ha fatto la sua scelta: ad affiancarla in questo percorso sarà Stefano Beacco, suo coetaneo milanese che si distingue per la sua avvenenza. Ciò che l’ha convinta a sceglierlo è stato in parte il suo curriculum, dal momento che Stefano non è solo ‘pupo’: il ragazzo ha studiato da osteopata. Una formazione diversa rispetto a quella di Maria Assunta, che invece predilige le materie umanistiche. La 25enne è originaria di Catanzaro ed è laureata in filologia moderna. Da qui lo pseudonimo di ‘filologa’, che è ormai il suo secondo nome: all’interno del programma, la Scalzi si è fatta conoscere proprio a partire dalla sua grande passione per questa disciplina.

Chi è Maria Assunta Scalzi

Maria Assunta Scalzi è molto legata alla sua terra, la Calabria. Interessante l’aneddoto sulla sua tesi di laurea, scritta interamente in dialetto calabrese. Sono tante le foto su Instagram che ritraggono scorci di rara bellezza del luogo in cui vive. Maria Assunta ama il mare, viaggiare e preparare ricette. Non è secchiona fino in fondo, dal momento che sui social risulta essere piuttosto attiva. Al contrario del suo partner, la Scalzi pubblica moltissimi post. Non mancano i sondaggi tra i seguaci sulla sua partecipazione al programma, gran parte dei quali proposti a margine della trasmissione. Ebbene, i follower approvano la scelta di Stefano. Anche Maria Assunta appare convinta, a giudicare dai cuoricini e dalle faccine sorridenti che aggiunge puntualmente nelle sue Stories.

