Maria Assunta Scalzi/ La cena al tramonto ha lasciato il segno (Pupa e il Secchione)

La nuova entrata della trasmissione La Pupa e il Secchione e Viceversa è Maria Assunta Scalzi, ‘secchiona’ della trasmissione. Maria Assunta ha due particolarità. Oltre ad essere la più giovane è anche molto più social di quanto ci si aspetterebbe, appunto, da una secchiona. Il suo profilo Instagram ad esempio è molto attivo, molto più attivo del suo partner Stefano. Maria Assunta però è così, e si è fatta notare fin da subito, fin da quando ha letteralmente scelto e si è presa il suo ‘pupo’ Beacco. La filologa e lo stripper sono una delle coppie che più incuriosisce del programma. Cos’avrà visto in lui, più i muscoli o più quegli studi in osteopatia? Sta di fatto che in questa sua prima esperienza televisiva, Maria Assunta ha già conquistato tutti. Da sempre studiosa, sembra però avere molto bisogno dell’approvazione dei suoi followers, tanto che ha lanciato un sondaggio per sapere se Stefano fosse stato la scelta giusta. Le risposte sono state positive, e così Maria Assunta ha riempito IG di video con lui, come quello che si può vedere cliccando qui.

Maria Assunta Scalzi, La Pupa e il Secchione e viceversa: cosa accadrà con Stefano?

Fino ad oggi Maria Assunta Scalzi, almeno dice, è stata single, e tutti si aspettano di capire se tra lei e lo stripper possa nascere qualcosa a La Pupa e il Secchione e viceversa. Di certo per ora i due si sono salvati dall’eliminazione, anche se Stefano rimprovera alla sua ‘prof’ di essere troppo dura con lui e la sua preparazione. Eppure Maria Assunta sembra molto presa dal suo compagno, tanto che sul suo profilo social non fa che postare video come questo, in cui i due cenano al tramonto sulla spiaggia, ricompensa della prova vinta in puntata. Proprio sulla spiaggia Stefano si è lasciato andare, spogliandosi e facendo il bagno nudo, mostrando un lato B che ha stregato la secchiona. Ci si aspettano grandi cose da Maria Assunta, che però è visibilmente gelosa del feeling che il suo ‘pupo’ sta mostrando con Martina. Nonostante Stefano abbia deciso di non sostituirla, gratificandola molto, la prof cerca di fare appello a tutto il suo sex appeal per far capitolare lo stripper. Una prova ne è il balletto burlesque subito postato su IG. Proprio dai social vengono gli apprezzamenti a quella che per ora sembra essere la coppia più amata del reality. Maria Assunta, pur essendo una vera secchiona, non è affatto una brutta ragazza, e il pubblico ama molto il suo mettersi in gioco con ironia. Anche Stefano a quanto pare sembra apprezzare questo suo lato, tanto che nel corso del balletto l’ha guidata e pure ammirata. Uno dei fan della filologa ha sentenziato, esprimendo l’opinione di tutti, ‘è la miglior coppia di sempre’. Per ora Maria Assunta è, con Stefano, al comando della classifica con 15 punti e ben tre prove superate.

Davanti a un tavolo apparecchiato

"Io aiuterò te e tu aiuterai me"





