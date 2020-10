Maria Assunta Zanetti, moglie Pierdante Piccioni/ Lei è Agnese di Doc nelle tue mani

Pierdante Piccioni ha una moglie, proprio come Andrea Fanti in Doc Nelle tue mani con la differenza che la sua si chiama Maria Assunta Zanetti e quella che vediamo il giovedì in tv è per tutti la dolce Agnese. Ebbene sì, la donna che il dottore ha dimenticato in seguito allo sparo subito, esiste nella realtà tant’è che lo stesso Pierdante Piccioni raccontando la sua situazione ammise scherzando che lui è l’unico uomo al mondo ad aver tradito la moglie con la sua stessa moglie: “L’ho vista dopo l’incidente e non la riconoscevo più. Erano passati dodici anni che avevo dimenticato, era invecchiata all’improvviso, era diversa da quella che ricordavo”.

MARIA ASSUNTA ZANETTI, MOGLIE DI PIERDANTE PICCIONI

E’ toccato proprio a Maria Assunta Zanetti far innamorare di nuovo il marito che subito dopo il coma non ha dovuto recuperare solo le nozioni per la sua vita professionale ma anche i suoi affetti, moglie e figli compresi. Il loro amore alla fine è andato oltre e da allora hanno rimesso insieme il loro rapporto, Pierdante Piccioni l’ha riscoperta mettendo insieme i tasselli del loro rapporto che ha dimenticato e lo stesso ha fatto con i suoi figli che aveva lasciato bambini di 8 e 11 anni trovandosi davanti due ventenni. Accanto a Piccioni è rimasta proprio Maria Assunta Zanetti che lo ha preso per mano portandolo alla scoperta dei loro 12 anni insieme. Cosa dirà oggi pomeriggio di lei nel programma tv?



