Maria Assunta Zanetti, moglie Pierdante Piccioni/ Lui: “non la riconoscevo, ma…”

Maria Assunta Zanetti è la moglie di Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato la storia della fiction di Rai1 “Doc nelle tue mani”. Una storia vera quella vissuta dal “Dottor Amnesia” come viene soprannominato che, dopo un incidente stradale, è stato in coma per 12 lunghi anni. Al risveglio l’uomo non riconosce più nessuno: né la moglie né tantomeno i figli. A raccontarlo è stato proprio Piccioni che ha rivelato: “mia moglie l’ho vista dopo l’incidente e non la riconoscevo più. Erano passati dodici anni che avevo dimenticato, era invecchiata all’improvviso, era diversa da quella che ricordavo”. Dopo 12 anni di coma Pierdante Piccioni non riconosce la moglie, ma ha perso anche tutti i suoi ricordi. Intervistato da Fanpage, il dottore ha però aggiunto: “sono uno dei pochi che ha avuto la fortuna di tradire la propria moglie con la propria moglie. Per me, dopo l’incidente, era tutta un’altra persona. E mi è ripiaciuta”. Un risveglio traumatico per il dottore che era rimasto a 12 anni prima del coma: “mia moglie aveva i capelli corti, più rughe, aveva cambiato occhiali, mi chiedevo come fosse possibile”.

Maria Assunta Zanetti chi è la moglie di Pierdante Piccioni: il cv

Maria Assunta Zanetti è la moglie di Pierdante Piccioni, ilmedico, scrittore e accademico italiano la cui storia ha ispirato libri e fiction di successo tra cui impossibile non menzionare “Doc Nelle tue mani”. La donna, che è una docente presso l’università di Pavia, è sempre stata accanto al marito aspettandolo per ben dodici lunghi anni di una coma. Una volta risvegliatosi dal coma il marito non l’ha riconosciuta, ma la donna gli è sempre stato accanto facendolo nuovamente innamorare di lei. Giorno dopo giorno, la coppia ha ricostruito la propria storia d’amore da cui sono nati anche due splendidi figli. Ma chi è Maria Assunta Zanetti? Per conoscere qualcosina in più su di lei, abbiamo recuperato delle informazioni dal suo CV disponibile sul sito dell’Università di Pavia: “Laurea in filosofia, indirizzo psicologico, conseguita nel 1984 con la votazione di 110/110 e lode. Specializzazione in psicologia, conseguita nel 1993 con la votazione di 50/50 e lode. Dottorato di ricerca in psicologia conseguito l’1 dicembre1990, con giudizio ottimo”.

