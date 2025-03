Protagonista di un ritratto che gli è stato dedicato dalla puntata di questa sera del programma sportivo ‘Dribbling‘ – in onda il sabato dalle 18:25 su Rai 2, con Aurelio Capaldi e Monica Matano -, nello scoprire la vita dell’acclamatissimo campione motociclistico Giacomo Agostini, potrebbe scappare anche un riferimento alla moglie Maria Ayuso oppure ai figli Vittoria e Giacomino, al fianco dello sportivo da quadro decise di appendere il casco al chiodo dedicandosi alla carriera da Direttore sportivo: tra queste righe – naturalmente – ci soffermeremo proprio sulle figure di Maria Ayuso, Vittoria e Giacomino, cercando di mettere in fila le (ve lo annunciamo fin da subito: pochissime) informazioni che abbiamo sul loro conto per rispondere alla domanda – che molti curiosi si staranno ponendo – “chi sono?“.

Chi sono Maria Ayuso, Vittoria e Giacomino: le moglie e i figli di Giacomo Agostini

Se da un lato la vita e la carriera di Giacomo Agostini sono dei veri e propri libri aperti largamente incentrati sui suoi mastodontici successi in sella alla fedelissima due ruote, dall’altro lato – come anticipavamo già prima – lo stesso non si può dire per quanto riguarda la moglie Maria Ayuso o i figli Vittoria e Giacomino: l’unica reale certezza è che la coppia si sarebbe conosciuta proprio nel periodo – dopo il 1981 – in cui il campione decise di passare al ruolo di Direttore sportivo; dando il via ad un profondo amore culminato – prima – con un matrimonio celebrato nel 1988 e – poi – con la nascita dei due figli.

Ironicamente, tra le curiosità che possiamo dire sul conto di Vittoria è che il suo nome fu scelto da Agostini e dalla moglie Maria Ayuso su suggerimento di Nico Cereghini per omaggiare la celebre carriera del più grande campione della storia motociclistica; mentre un’altra certezza – ferma restando l’ovvia origine del nome del figlio maschio, Giacomino – è che grazie alla moglie, Agostini si è letteralmente innamorato della Spagna e dell’Andalusia al punto da acquistare un’enorme tenuta nella quale ancora oggi trascorre il suo tempo – ospitando amici giornalisti – durante i campionati motociclistici spagnoli.