Maria Bakalova/ Candidata agli Oscar 2021 come miglior attrice non protagonista

Maria Bakalova, all’anagrafe Marija Bakolova, classe 1996, di origini bulgare, con il ruolo di Turat Sagdiyev, nel film “Borat – Seguito di film cinema“, è candidata agli Oscar 2021 come miglior attrice non protagonista. Per la sua interpretazione, oltre che la candidatura al Premio Oscar e al Golden Globe, Maria Bakalova è stata proposta ai British Academy Film Awards e i Screen Actors Guild Award, accaparrandosi il primato di prima attrice bulgara ad ottenere così tanto riscontro nel panorama cinematografico internazionale. A seguito degli studi di canto e flauto, Maria Bakalova si è diplomata in canto e recitazione, seguendo la specializzazione nel teatro drammatico e non abbandonando la sua grande passione per il flauto con cui ha conseguito la seconda specializzazione. Maria Bakalova debutta da giovane: corre l’anno 2015 quando Maria Bakalova prende parte ad una webserie bulgara aggiudicandosi fin da subito il consenso del pubblico. Successivamente, nel 2017, entra a far parte del mondo del cinema e da allora inizia un’ascesa particolarmente rapida che le consente di imporsi positivamente nel mondo della cinematografia. L’attrice è curiosamente in lizza anche ai Razzie 2021 come Peggior attrice, un premio che, per quanto scherzoso, vede tra le sue candidate anche Glenn Close.

Oscar, short list miglior film straniero/ 15 posti, l'Italia candida "Notturno"

Maria Bakalova in Borat

Borat 2, anche se il titolo completo è “Borat – Seguito di film cinema consegna di portentosa bustarella a regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan”, è il seguito atteso del film che ha come protagonista il bizzarro e fantozziano Borat Sagdiyev. Il film è appunto il seguito del primo episodio uscito nelle sale nel 2006. La sua realizzazione è stata completata durante il periodo di emergenza sanitaria da coronavirus ed è stato reso disponibile al pubblico su Prime Video. La nuova missione di Baron Cohen, che interpreta il protagonista Borat, è quella di riconquistare la stima degli Stati Uniti che, dopo essere stati rovinati dal malvagio Barack Obama, oggi sono nelle mani del nuovo leader Donald Trump.

Whoopi Goldberg/ "Sister Act 3 in lavorazione, fa star bene e…" (Che tempo che fa)

Maria Bakalova e Trump

In occasione di una recente intervista, narrando l’episodio del film Borat 2 nel quale il personaggio interpretato Maria Bakalova è molto vicino a Donald Trump, l’attrice ha ammesso di essersi scritta sulla gamba il numero del suo avvocato. Infatti, il suo arrivo alla Casa Bianca era qualcosa che la emozionava moltissimo e la intimoriva allo stesso tempo, tanto da farle credere di poter essere arrestata e, in tal caso, il numero di telefono del suo avvocato le avrebbe fatto comodo. Nella realtà dei fatti la scena è stata tagliata e non appare nel film Borat 2, tuttavia l’emozione per girarla è stata davvero inimmaginabile. Infine, secondo un piacevole aneddoto, Maria Bakalova sembra aver registrato la sua audizione per Borat 2 con il suo cellulare. L’attrice si trovava ad una festa e, poco dopo essersi laureata all’Accademia Nazionale di Teatro e Arti Cinematografiche di Sofia, ha girato un provino per poter candidarsi come possibile interprete di Tutar, la figlia quindicenne di Borat che si contraddistingue per le sue idee retrograde, nonché per la sua sciatteria.

LEGGI ANCHE:

OSCAR GENERALE, FIDANZATO DENNY MENDEZ/ Chi è? Manager e produttore a Hollywood

© RIPRODUZIONE RISERVATA