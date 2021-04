Maria Bakalova, star di Borat 2 “Attacchi di panico prima di ogni scena”/ “Sentivo..”

Maria Bakalova è la nuova stella in ascesa del cinema internazionale. Classe 1996, bulgara, è in nomination per gli Oscar 2021 come Miglior attrice non protagonista per il film Borat 2 che è il suo primo film occidentale. Un riconoscimento importante per Maria Bakalova che non nasconde la felicità soprattutto perchè, finora, gli attori bulgari “di solito hanno due o tre battute e interpretano ruoli come criminali o prostitute”, racconta al DailyMail. Pur essendo giovanissima, l’attrice ha un curriculum importante, frutto di una altissima preparazione. Ha studiato all’Accademia nazionale bulgara per il teatro e le arti cinematografiche di Sofia e, finora, aveva recitato soprattutto in pellicole drammatiche.

Nel film c’è anche la scena che vede coinvolto l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani. Una scena che è stata particolarmente difficile da girare come racconta la stessa Bakalova al DailyMail come si legge su Dagospia. “È il momento in cui vuoi quasi uscire dal personaggio”, ha ammesso la Bakalova, “Stavo avendo dei piccoli attacchi di panico prima di ogni scena”, ha aggiunto.

MARIA BAKALOVA: “IL MIO CUORE BATTEVA ALL’IMPAZZATA”

Il ruolo di Borat 2 sta regalando grande popolarità a Maria Bakalova. L’attrice, però, nelle dichiarazioni riportate dal Daily Mail, ammette le difficoltà incontrate sul set della pellicola grazie alla quale potrebbe portare a casa l’Oscar. “Sentivo il mio cuore battere all’impazzata”, ha raccontato l’attrice facendo riferimento alla scena che vede coinvolto Giuliani. “Era l’avvocato del presidente; e queste persone sono super intelligenti…di solito. […] Non sono sicura di aver visto la scena come l’hanno vista tutti gli altri. Sacha si stava nascondendo nell’armadio, cercando di salvare sua figlia – ma in realtà ha salvato me, Maria! Come produttore e come creatore, è il mio mentore e angelo custode”, ha aggiunto l’attrice.

