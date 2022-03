Maria Begoña Gancedo, uccisa a coltellate/ Cologno Monzese: fermato figlio 28enne

Maria Begoña Gancedo è la vittima dell’efferato omicidio di Cologno Monzese avvenuto nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 marzo 2022. La donna è stata uccisa in casa prima dell’alba e il suo corpo è stato trafitto da numerose ferite provocate da un’arma da taglio. Come riferito da “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano, quando sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni allertati dagli altri condomini – svegliati dalle urla provenienti dall’appartamento – si sono trovati di fronte a una scena terribile. La donna presentava ferite sull’addome esterno e i suoi figli erano sotto choc.

Carlo Domenico La Duca, due amanti non rispondono al gip/ “Sono terribili, mostri”

Maria Begoña era madre del 28enne Daniele e di due gemelle affette da sindrome di Down e dipendenti in tutto e per tutto da lei, rimasta vedova dopo la morte del marito. Bibliotecaria comunale, era molto attiva nella comunità. Nella mattinata di martedì nel suo appartamento sono stati eseguiti i primi rilievi e i vicini parlano di una lite violenta, di urla e di trambusto poco dopo le 4 del mattino. Si stanno in questo istante vagliando le testimonianze e gli interventi pregressi delle forze dell’ordine collegati al nucleo familiare della vittima.

Liliana Resinovich/ Bruzzone: “Il suicidio è escluso, forse un malore dopo confronto”

MARIA BEGOÑA GANCEDO, I VICINI: “IL FIGLIO ERA MOLTO AGITATO”

L’inviata de “La Vita in Diretta” ha spiegato che il figlio di Maria Begoña Gancedo, Daniele, era molto agitato già nelle ore antecedenti il delitto, poi la situazione sarebbe rientrata nella normalità. In particolare, i carabinieri erano intervenuti per sedare un momento di tensione: erano le 14 di lunedì e, stando alla versione dei fatti fornita dai vicini, il ragazzo imprecava e inveiva contro la madre. Non stava bene, era sceso in strada e urlava anche contro le forze dell’ordine, fino a quando sarebbe intervenuta l’ambulanza e lui avrebbe rifiutato il ricovero.

Michele Cilli, 2 fermati per omicidio/ Domani l'interrogatorio di garanzia

Le forze dell’ordine hanno fermato proprio il 28enne, che è stato ricoverato in ospedale a Sesto. I residenti nel quartiere, ancora sotto choc per l’accaduto, hanno asserito: “La situazione familiare di Maria non era semplice, anzi, era molto difficile. Il figlio pare avesse problemi psicologici”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA