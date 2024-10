Tra le protagoniste dell’attesissima puntata di questa sera del programma Le Ragazze – come sempre in onda su Rai 3 in prima serata, con la conduzione dell’amata Francesca Fialdini – ci sarà Maria Bordiga e tra i più curiosi ci saranno sicuramente moltissimi che in queste ore si staranno chiedendo: ma chi è e perché è finita al centro del salottino della terza emittente pubblica?

Per rispondere è necessario fare un passetto indietro, per ricordare innanzitutto che la storia di Maria Bordiga parte nel 1946 quando nacque – come ultima di otto fratelli – nel piccolo paesino rurale di Bagolino al quel è rimasta legata per tutta la vita: proprio lì – infatti – è rimasta, appassionandosi grazie a quella che era una vera e propria attività di famiglia ad un mestiere che (soprattutto negli ultimi anni) attira sempre meno lavoratori; ovvero quello di pastore ed agricoltore.

Chi è Maria Bordiga, protagonista de Le Ragazze su Rai3

Maria Bordiga è nata in una famiglia semplice ed umile a Bagolino, comune italiano di 3 785 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. Sin da bambina conosce da vicino la realtà rurale iniziando a lavorare giovanissima non appena compì il 14esimo anno d’età come domestica in un paese vicino. Intorno ai 20 anni la sua vita cambia, visto che durante il suo lavoro in un rifugio sull’Adamello conosce l’uomo della sua vita. È un amore folle e travolgente che porta Maria a sposarsi e poco dopo dando quasi subito i natali a tre splendidi figli: inizialmente due gemelline e – in un secondo momento – l’unico maschietto, Diego.

Una volta cresciuto, il figlio Diego decide di seguire le orme della madre, imparando l’antica arte della produzione del cosiddetto formaggio Bagòss, eccellenza italiana tipica dell’area bresciana. Oggi Maria è vedova e nonostante il grande dolore provato per la scomparsa del marito continua a dedicare la sua vita alla pastorizia.