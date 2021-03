Maria Braccini fidanzata Jannik Sinner, chi è?/ Bombastica modella e influencer

Alla fine l’astro nascente del tennis italiano, il 19enne Jannik Sinner, ha “confessato”: la sua fidanzata è la splendida modella e influencer Maria Braccini. “E’ carina – ha spiegato nelle scorse ore lo stesso atleta parlando con Rai Sud Tirolo – e comprende le mie esigenze di tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità, è alla mano e non mi mette alcuna pressione”. Il giovane alto atesino ha quindi aggiunto: “Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro. Stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta”.

Maria Braccini ha due anni in più del suo compagno, avendone 21 e di lei non si sa granchè se non quello che si può apprendere dal web e dai social. Ad esempio a fine febbraio, posando assieme ad un bel pastore tedesco, aveva raccontato di aver sempre desiderato un cane. Fu proprio sotto quel post che Sinner pubblicò un cuore emoticon, e quella semplice reazione da innamorato destò la curiosità di molti fino appunto a che i due non sono usciti allo scoperto.

MARIA BRACCINI FIDANZATA DI JANNIK SINNER, INTANTO IL TENNISTA SI PREPARA PER MARSIGLIA

Maria Braccini di lavoro fa l’influencer e la fotomodella, ed è una classe 2000. Su Instagram vanta circa 49mila follower ma è molto probabile che nel giro di breve tempo il numero salga vertiginosamente proprio alla luce della relazione con Sinner, che invece di seguaci ne ha 250mila. Intanto, in attesa di ulteriori indiscrezioni sulla loro storia d’amore, il tennista azzurro tornerà in campo la prossima settimana per il torneo di Marsiglia, in Francia, l’atp 250 sull’indoor d’oltralpe; si tratta di un ritorno sulla scena per il teenager del tennis numero uno al mondo, dopo lo stop a Montpellier a causa di un problema lombare. “La schiena va bene adesso – ha spiegato Jannik -. Abbiamo fatto accertamenti, si trattava di una infiammazione a un disco intervertebrale. L’abbiamo curata”. L’ultimo torneo disputato da Sinner è stato l’Australian Open, dove è stato eliminato da Shapovalov; in precedenza aveva vinto l’Atp Melbourne 2021.

