Maria Braccini fidanzata Jannik Sinner/ Insieme da settembre, “è una tipa tranquilla”

MARIA BRACCINI, FIDANZATA JANNIK SINNER: “SA CHE IL TENNIS È LA MIA PRIORITÀ”

Dallo scorso settembre, Maria Braccini, modella ed influencer avrebbe conquistato il cuore del giovane tennista Jannik Sinner. E’ stato lui stesso a confermarlo nel corso di un’intervista alla Rai del Sudtirol tanto da confidare sul suo conto: “E’ carina e comprende le mie esigenze di tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità, è alla mano e non mi mette alcuna pressione”.

Una donna estremamente comprensiva, dunque, che sa restare accanto ad un uomo la cui professione richiede grande impegno, concentrazione e lavoro. Sul conto di Maria Braccini, però, le informazioni sul suo privato scarseggiano. Di lei sappiamo che ha 21 anni essendo nata nel 2000 e stando a quanto dichiarato dal tennista è una ragazza “semplice”.

Le poche informazioni che trapelano arrivano proprio per bocca di Jannik Sinner che nel corso della sua recente intervista, oltre a confermare la relazione con la sexy influencer aveva anche aggiunto: “è una tipa molto tranquilla”. Quello che sembrava essere solo un semplice gossip, dunque, trova conferma nelle parole dello sportivo che si dice felicemente in coppia da qualche mese nonostante i grandi impegni sportivi.

CHI È MARIA BRACCINI, FIDANZATA JANNIK SINNER DALLO SCORSO SETTEMBRE

Apprendere qualcosa in più sul conto di Maria Braccini, risulta invece piuttosto complicato. Sebbene sia seguita su Instagram da oltre 53 mila follower, la modella e influencer ha deciso di tenere blindatissimo il suo profilo social. Pochissime le informazioni contenute nella bio, se non il Paese di provenienza, Italia, l’anno di nascita e una mail per poter essere contattata. Chiaro segnale di voler tenere riservatissima la sua sfera intima. Pochi anche i post, appena 63, ma stando a quanto trapelato da SuperTennis.tv, lo scorso febbraio la giovane aveva raccontato di aver sempre desiderato un cane. Ad accompagnare le sue parole era stato lo scatto che la ritraeva insieme ad un bellissimo pastore tedesco.

Tra i tanti commenti spiccava anche quello del fidanzato Jannik Sinner che come risposta aveva postato l’emoji di un cuore. E fu proprio quello a far esplodere il gossip sul loro conto, prima della conferma del tennista: “Stiamo insieme da settembre”. Lo stesso aveva commentato: “So bene qual è la mia priorità, ma certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro”. Ed a quanto pare lo ha dimostrato proprio insieme a Maria Braccini.



