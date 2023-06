“Maria Callas? Donna infelice, è morta di dolore”/ Giovanna Lomazzi choc: “Ha perso un figlio da Onassis”

Drammi e dolori di Maria Callas: il racconto dell’amica Giovanna Lomazzi

Maria Callas avrebbe compiuto quest’anno 100 anni, data che viene ricordata a Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 2 giugno 2023. Dietro la sua grande voce tanti drammi e dolori, come ricorda Giovanna Lomazzi, che ha avuto modo di conoscere e frequentare la Callas, tanto da diventare sua amica.

È lei a rivelare dettagli inediti della sua infanzia su Rai1: “Non aveva rapporti con la madre, che preferiva la sorella maggiore, quindi ha boicottato fino in fondo la carriera della Callas. Credo la madre fosse ancora un po’ violenta, anche se non posso dire niente in merito perché non l’ho conosciuta.”

Giovanna Lomazzi: “Maria Callas è morta di dolore”

Infanzia e giovinezza non felice quella di Maria Callas, ma non è andata meglio per lei la vita privata in età adulta. A distruggerla la storia con Aristotele Onassis: “Maria era molto infelice con Onessis, – ha rivelato in studio Giovanna Lomazzi – perché si rendeva conto che la sua carriera stava declinando e sperava veramente che Onassis la sposasse. Lui non lo fece perché ha preferito il potere di Jackie Kennedy, vedova di John Kennedy.”

Conferma poi che Maria perse da Onassis un figlio: “È rimasta incinta ma il figlio è nato prematuro ed è morto. A Maria è andato male tutto nella vita, tranne il canto. Quando è iniziato il declino è crollato tutto il suo mondo. È morta sola di dolore, di tristezza, era una donna che non aveva più niente da chiedere alla vita.”

