Maria Callas e Aristotele Onassis/ Un grande amore terminato in tragedia

L’amore tra Maria Callas e Aristotele Onassis ha fatto sognare milioni di persone. Considerate una delle coppie più amate di sempre, la loro storia e il loro amore sono al centro della nuova puntata di “Viaggio nella grande bellezza“, il programma condotto da Cesare Bocci in prima serata su Canale 5. La famosissima soprano e il miliardario Onassis sono stati legati per circa 10 anni: una relazione passionale e turbolenta che sul finale si è trasformata in una vera e propria tragedia greca. Ma andiamo per gradi….Callas e Onassis si incontrano nel 1957 durante un ricevimento presso l’Hotel Danieli di Venezia organizzato da Elsa Maxwell. L’anno dopo i due si rincontrano quando Onassis decide di andarla a salutare in camerino dopo il debutto da record all’Opera di Parigi.

LE RAGAZZE/ Anticipazioni 17 giugno: dai fascisti con Teresa Vergalli ai film di...

Nel 1959 è proprio il miliardario greco ad organizzare una cena in onore di Maria Callas presso il prestigiosissimo Dorchester Hotel di Londra in occasione del debutto della Medea con la Cossotto al Covent Garden. Proprio durante questo evento viene scattata la prima foto tra i due: Onassis trattiene la Callas più del dovuto nei saluti finali, nonostante la presenza del marito della soprano. Un mese dopo questo esclusivo evento, Onassis e Callas trascorrono le vacanze estive sullo yacht Christina in compagnia di Winston Churchill e tanti altri personaggi di spicco di quei tempi. Al ritorno delle vacanze, la Callas è oramai perdutamente innamorata del miliardario Onassis e così decide di rompere il matrimonio con Battista Meneghini.

MARIA PIA MARRONI, GINECOLOGA E REUMATOLOGA/ "Avrei voluto fare di più, da piccola.."

Maria Callas e Aristotele Onassis, la loro storia d’amore come un film

La relazione tra Maria Callas e Aristotele Onassis diventa da subito di dominio pubblico infiammando la stampa di tutto il mondo visto che entrambi erano ancora sposati. Non solo, a far discutere è la differenza di età tra i due: lei ha soli 36 anni, mentre lui ben 53. Nonostante tutto però la Callas e Onassis si amano alla follia. 10 anni d’amore folle e passionale, ma anche travagliato con fortissime liti, tradimenti e gelosie. L’armatore greco la costringe anche a lasciare le scene e i teatri in cambio di un matrimonio che la Callas sognava più di ogni altra cosa. In realtà quel matrimonio non le è mai stato concesso nonostante la nascita del piccolo Omero, il figlio della coppia morto poche ore dopo la nascita a causa di una insufficienza respiratoria.

TERESA VERGALLI/ Partigiana durante la Resistenza: "Fascisti? Torture terribili a..."

Nel 1966 Maria Callas decide di rinunciare alla nazionalità statunitense e a quella naturalizzata italiana per diventare a tutti gli effetti cittadina greca per sposare il suo amato, ma Onassis la sorprende di brutto. Non solo non la sposa, ma l’armatore greco dopo aver lasciata decide di sposarsi con Jacqueline Kennedy, da poco rimasta vedova di John Fitzgerald Kennedy. Una notizia choc per la Callas che si rifugia nel suo appartamento parigino evitando di vedere gente e mettendo quasi da parte la sua carriera. La morte di Onassis, solo due anni dopo, è la goccia che fa traboccare il vaso definitivamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA