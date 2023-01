Maria Callas/ La divina della musica senza tempo: “ci sono due persone in me”

Maria Callas, la sua vita nella docu-serie “Illuminate”

Maria Callas tra le protagoniste di Illuminate, una serie di docu-film per raccontare alcune donne italiane dalle vite straordinarie e restituirne l’eredità alle nuove generazioni. La prima indiscussa diva è Maria Callas, interpretata da Silvia D’Amico nella docu-serie prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura. Le riprese del documentario sono state girate al Teatro Olimpico di Vicenza e non è un caso come ha spiegato l’assessore alla cultura Simona Siotto: “Vicenza e i suoi luoghi più belli e suggestivi sono sempre più richiesti dalle produzioni televisive. Si tratta di un riconoscimento dell’apprezzamento per la nostra città che ha con “Illuminate” una nuova occasione di mostrarsi al pubblico televisivo”.

Al centro del documentario la vita di Maria Callas, donna e artista senza tempo che ha dovuto a lungo lottare tra la sua immagine pubblica e privata. Tantissime le testimonianze: dal biografo e collezionista di oggetti appartenuti alla cantante Michele Nocera, il soprano Selene Zanetti, la responsabile dell’archivio Fondazione Zeffirelli Caterina D’Amico, il direttore d’orchestra Massimiliano Stefanelli e, infine, Enrico Stinchelli e Michele Suozzo, autori e speaker radiofonici.

Maria Callas: la divina senza tempo

“Ci sono due persone in me. Mi piacerebbe essere Maria, ma devo vivere all’altezza delle aspettative della Callas” diceva Maria Callas, una delle dive senza tempo. Donna unica e fragilissima, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, questo il suo vero nome, è nato a New York il 2 dicembre del 1923. Giovanissima ha cominciato a studiare canto lirico grazie alla mamma con cui ha sempre avuto un rapporto difficile e complesso che è stato poi in parte importante per la sua anima drammatica e malinconica. La

Non solo la voce, la Callas è stata anche una icona di stile amata ed odiata. Per molti era una tigre, per altri una colomba. Un dualismo: forte e fragile. Questo e tanto altro era Maria Callas che è stata sempre in perenne lotta con se stessa.

