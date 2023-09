Maria Caterina Federici, morta la nota sociologa/ Malore in mare ad Orbetello davanti al marito

Grave lutto nel mondo universitario, dei docenti e della sociologia: è morta Maria Caterina Federici, ex professoressa presso l’università Sapienza di Roma. Stando a quanto riportato dai colleghi del quotidiano Il Messaggero tramite il proprio portale online, la docente ordinaria è deceduta domenica scorsa, il 3 settembre, mentre si trovava ad Orbetello. Stava facendo il bagno in mare, nella splendida località dell’Argentario, in Toscana, dove la stessa aveva casa. Ad un certo punto ha però accusato un malore da cui non si è ripresa.

Assieme a Maria Catena Federici vi era il marito, Sandro Fontana, e l’ex sindaco di Narni, di cui era originaria la prof, Francesco De Rebotti, l’ha ricordata così: «Narni le sarà eternamente riconoscente. Caterina è stata una delle persone che ha contribuito alla crescita europea del nostro borgo. Caterina ci ha donato un pezzo di mondo sia dal punto di vista scientifico, ha messo qui le basi al primo festival internazionale della sociologia, sia dal punto di vista umano. Caterina era una donna meravigliosa». Maria Catena Federici ha insegnato alla Sapienza di Roma, ma anche all’Università degli Studi di Parma, alla Scuola della pubblica Amministrazione di Bologna, all’Executive Mba Program, Graduate School of Business Administration, University of Southern California, alla Sorbonne di Parigi. Come i suoi colleghi è stata inoltre autrice di vari volumi che sono stati pubblicati non solo in Italia, ma anche in Francia e in Belgio.

MARIA CATERINA FEDERICI, LE CONDOGLIANZE DEL RETTORE DI PERUGIA

Ha espresso le sue condoglianze anche il magnifico Rettore de l’Università di Perugia, il professor Maurizio Oliviero: “La straordinaria levatura umana e scientifica della professoressa Maria Caterina Federici, unite al suo sincero amore per la ricerca e al suo appassionato e instancabile impegno al servizio dell’Ateneo rimarranno a lungo, quale preziosa eredità, nelle menti e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di condividerne il pensiero, sempre capace di suscitare sincero entusiasmo e autentico interesse. La comunità universitaria tutta si stringe in un grande abbraccio intorno alla famiglia”.

