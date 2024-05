Maria, chi è la moglie di Enzo Avitabile morta nel 2002/ Stroncata da una terribile malattia

Maria è la moglie di Enzo Avitabile, cantante e artista partenopeo ospite a La volta buona di Caterina Balivo. La donna è morta nel 2002 a causa di un tumore che l’ha portata via prematuramente. Il cantante ha dovuto crescere da solo le due figlie Connie e Angela, all’epoca ancora piccole.

La moglie di Enzo Avitabile è venuta a mancare quando le figlie erano ancora molto piccole. Non è stato facile per il compositore crescerle dal momento che ha vissuto anche un forte crollo finanziario: “Avendo questo lavoro, mi hanno aiutato molto le mie figlie. Io ho iniziato a girare il mondo quando Maria è andata via. Oggi una è chimica, l’altra è biologa: sono entrambe ricercatrici. Loro stavano a casa, mi aspettavano, organizzavano la famiglia come se fossero una madre: questa è stata una cosa incredibile per me” raccontava a Repubblica.

Enzo Avitabile la morte della moglie Maria e la crescita delle figlie

La moglie di Enzo Avitabile è morta prematuramente a causa di una devastante malattia, il cantante ha dovuto di conseguenza occuparsi delle figlie ancora piccole. Il dolore per la scomparsa di Maria è stata difficile da sopportare sia per il cantante che per Connie e Angela.

Nonostante questo, il compositore napoletano ha dichiarato che le due ragazze si sono rimboccate le maniche per superare il dolore e realizzare i propri sogni. Oggi, sono ricercatrici molto brave grazie alla dedizione che ogni giorno hanno impiegato nei loro studi. Avitabile si è detto orgoglioso del percorso delle figlie che sono riuscite a trasformare il dolore in forza, per superare tutti gli ostacoli che la vita ha posto loro dinanzi.











