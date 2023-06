Maria, chi è la moglie di Gabriele Cirilli/ “39 anni insieme. Ha lasciato il suo lavoro per me”

Gabriele Cirilli e l’amore per la moglie Maria

Gabriele Cirilli è il l’ospite che apre la nuova settimana di Oggi è un altro giorno. Nella puntata del 26 giugno, dopo uno scambio di battute sui tatuaggi con Serena Bortone a cui confida di aver tatuato Fedez che parla con Rosa Chemical facendo ridere la conduttrice e tutti i presenti in studio, Cirilli si sofferma sul suo rapporto con la moglie Maria, la donna della sua vita con cui ha affrontato tutte le varie fasi della sua vita, sia quelle felici che quelle più complicate.

“39 anni con la stessa donna. Ci siamo conosciuti quando avevo 14 anni. Io appena l’ho vista ho detto ‘questa sarà mia moglie’ e lei ha pensato la stessa cosa. Poi ce lo siamo confidato dopo anni. Lei è una santa, ha lasciato il mio lavoro per me. Era una farmacista, non un lavoro così”, ha detto a Oggi è un altro giorno.

Gabriele Cirilli e il ricordo di Gigi Proietti

Ripercorrendo la sua straordinaria carriera, Gabriele Cirilli confessa di essere capitato nel cabaret per caso e di essersi poi tuffato in diversi mondi come quello del teatro e della televisione. Il suo mentore e maestro è stato sempre Gigi Proietti che ha ammirato provando anche a seguire i suoi, preziosi consigli.

“Gigi Proietti era il mio maestro e mi diceva sempre che dovevo fare teatro e che dovevo mettere il mio talento a disposizione dei ragazzi ed è per questo che ho deciso di aprire la scuola di teatro perchè, per me, prendere un ragazzo per accompagnarlo sul palco aiutandolo a tirare fuori il suo talento, è una gioia immensa”, confessa.

