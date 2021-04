Maria Chiara Giannetta/ “Ammiro tutte le mamme e il loro coraggio”

Maria Chiara Giannetta, dopo aver interpretato il capitano dei carabinieri Anna Olivieri nelle ultime due stagioni di “Don Matteo”, torna in televisione nei panni di Anna, una madre di quattro figli. La fiction “Buongiorno mamma” debutterò su Canale 5 il prossimo 21 aprile. “È una madre speciale perché per i suoi figli è sopratutto un’amica. Mi sono ispirata a mia madre, anche lei con quattro figli”, ha raccontato la giovane attrice a Famiglia Cristiana. La storia di Anna si muove nel tempo: dal suo rapporto difficile con la facoltosa famiglia d’origine, all’arioso di una ragazza che è convinta che la dona sappia qualcosa della scomparsa della madre, che conosceva da giovane. Guido, il marito di Anna, è interpretato da Raoul Bova: “È una persona fantastica, carino, educato, sa sempre cosa dire e ha avuto tanta stima di me. Il nostro rapporto lavorativo è stato stimolante perché abbiamo girato scene molto forti a livello emotivo”, ha detto la Giannetta.

"Non denunciate vostro marito se vi picchia"/ Sacerdote choc: "Può capitare"

Maria Chiara Giannetta: da capitano dei Carabinieri a mamma di 4 figli

Maria Chiara Giannetta, 28 anni, è molto legata alla sua famiglia che vive ancora a Foggia: “Un rapporto molto belle con i genitori, ancora più stretto dopo che è allontanata da foggia per studiare a Roma. Mi hanno sostenuta appieno nella mia carriera”, ha confessato a Famiglia Cristiana. La giovane attrice un giorno vorrebbe diventare mamma, ma al momento è molto dedicata alla sua carriera, anche se ha “una grandissima ammirazione per tutte le mamme e il loro coraggio”. Prossimamente Maria Chiara Giannetta interpreterà Blanca, investigatrice cieca dei romanzi di Patrizia Rinaldi. Al suo fianco ci sarà Giuseppe Zeno. Non esclude a priori la possibilità della tredicesima edizione di Don Matteo. “Mi piacerebbe lavorare nel cinema. Sono di recitare in un film del regista Paul Thomas Anderson, uno dei registi che meglio riesce a raccontare le sfaccettature dell’animo umano”, ha confessato l’attrice.

LEGGI ANCHE:

Vaccino Covid ha effetti su mestruazioni?/ Segnalazioni Usa, ma ancora nessuno studioDIETA VEGANA/ I pediatri: "Donne in gravidanza e bambini, serve prudenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA