Maria Chiara Giannetta/ “Anna è una madre speciale perché per i suoi figli”

Maria Chiara Giannetta è tra i protagonisti di “Buongiorno mamma”, la nuova serie televisiva in partenza su Canale 5. Conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato il capitano Oliveri nella fiction cult “Don Matteo”, l’attrice torna in tv nella fiction “Buongiorno mamma” prodotto da Rti e Lux Vide dove interpreta Anna, una mamma centro nevralgico della sua famiglia. Un ruolo importante per cui l’attrice si è ispirata alla madre non essendo ancora diventata mamma nella vita: “mi sono ispirata a mia madre. Io e i miei quattro fratelli siamo cresciuti a Foggia in una famiglia molto unita. Ho cercato video e foto di quando eravamo bambini per ricordare come era con noi”.

Buongiorno Mamma/ Anticipazioni puntata oggi 21 aprile: cosa è successo ad Anna?

Parlando proprio della mamma ha rivelato: “era un’amica, ma sapeva trasformarsi in una mamma attenta e premuroso. Aveva trovato il giusto equilibrio”. Un grande successo quello di Maria Chiara Giannetta che ha cominciato con il teatro: “mi ha insegnato tutto, mi ha dato quell’impostazione che mi ha poi permesso di entrare al Centro Sperimentale. Poi alla Lux Vide hanno scommesso su di me offrendomi la grande opportunità del Capitano Olivieri”.

Raoul Bova/ "Guido di Buongiorno mamma? Un padre in cui mi rivedo"

Maria Chiara Giannetta: da Don Matteo a Buongiorno mamma

Un’esperienza importantissima per Maria Chiara Giannetta che l’ha vista condividere il set con attori del calibro di Nino Frassica: “mi ha molto aiutata, lui è speciale nell’analisi del testo, coglie anche le sfumature più nascoste”. Infine parlando della nuova serie con protagonista Raoul Bova ha rivelato: “mi ha colpito la storia e l’enorme partecipazione di ragazzi, un set di giovanissimi che mi ha molto stimolata. E Raoul Bova? Un signore che sa sempre come comportarsi quando hai bisogno di lui”. Sulla serie ha rivelato a Famiglia Cristiana: “è una storia che si muove nel tempo, prima c’è l’incontro tra Anna e il futuro marito, la storia d’amore e poi come i due affrontare insieme i problemi lavorativi e la nascita dei figli. Quando devo apparire più matura, nel presente, sono stata truccata in modo da invecchiarmi”. Sul suo personaggio ha aggiunto: “Anna è una madre speciale perché per i suoi figli è soprattutto un’amica”

LEGGI ANCHE:

Pierdante Piccioni, moglie e figli/ “Per me erano dei marziani, li rifiutavo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA