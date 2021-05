Maria Chiara Giannetta, “Buongiorno mamma”/ “La mia Anna infonde serenità”

Questa sera, martedì 18 maggio, va in onda su Canale 5 la penultima puntata della fiction “Buongiorno, mamma!”. La protagonista Anna Della Rosa, mamma di quattro figli e in coma da sette anni, è interpretata dalla giovane Maria Chiara Giannetta, attrice nota per il ruolo di Anna Olivieri nella fiction “Don Matteo”. L’attrice foggiana, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, si è detta molto contenta dei risultati della fiction diretta da Giulio Manfredonia: “Sta andando molto bene e siamo veramente contenti perché le serie nuove sono sempre una scommessa”. Tre settimane dopo aver lasciato i panni del capitano Olivieri, Maria Chiara Giannetta si è calato nei panni di Anna: “La mia Anna è in coma ma deve dare l’idea di un personaggio vivo che è sul letto e dorme. Infonde intorno e sé tanta serenità”.

Maria Chiara Giannetta: “È stata la cosa più stancante che abbia mai fatto”

Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Maria Chiara Giannetta ha confessato che non è stato per niente facile interpretare Anna: “È stata la cosa più stancante che abbia mai fatto. Entri la mattina, ti metti in quello letto e devi cercare tra un’inquadratura e l’alta di alzarti altrimenti diventi completamente alienata”. Per il ruolo della protagonista in “Buongiorno, mamma!”, l’attrice di Foggia ha cambiato molti look: “Il continuo cambio di epoca è costruito sull’impatto estetico, sul tipo di costume sul taglio da capelli dei protagonisti. I miei capelli Verona quelli lunghi di Anna in coma, per le scene da giovane avevo le estensioni, poi un ciuffo corto e per quelle da sposata, prima dell’incidente, una parrucca rosa con la frangetta. Che poi è il mio look preferito: quattro cambi di capelli”.

