Maria Chiara Giannetta, chi è e carriera dell’attrice: il boom nelle fiction tv

Maria Chiara Giannetta questa sera, martedì 18 marzo 2025, sarà ospite della nuova puntata de Le Iene in onda in prima serata su Italia 1. Riflettori dunque nuovamente accesi sulla celebre attrice, che soprattutto negli ultimi anni ha raggiunto la definitiva consacrazione in particolare nelle fiction televisive. Nata nel 1992 e foggiana d’origine, si è avvicinata sin da bambina al mondo della recitazione partecipando ai suoi primi spettacoli teatrali; percorso che l’ha poi portata a cimentarsi con la realtà del Centro sperimentale di cinematografia di Roma a 19 anni.

La sua prima apparizione televisiva arriva nel 2014, quando debutta nella serie Don Matteo interpretando un ruolo secondario, prima di ottenere il grandissimo successo con il personaggio di Anna Olivieri a partire dal 2018 e sino all’anno scorso. Ha inoltre recitato in fiction come Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti e Buongiorno, mamma!, dove ha interpretato il ruolo di Anna Della Rosa; grande successo poi in Blanca, dove interpreta l’omonima eroina, che le è anche valso un Nastro d’Argento per le Grandi serie come miglior attrice protagonista.

Maria Chiara Giannetta e la vita privata al fianco del compagno Davide Marengo

Maria Chiara Giannetta ha anche spesso recitato al cinema, in particolare riscuotendo successo negli ultimi anni; nel 2023 è nel cast di Santocielo di Francesco Amato, l’anno scorso ha recitato nel film L’amore e altre seghe mentali al fianco di Giampaolo Morelli e da lui stesso diretto, mentre nell’ultimo periodo è sul grande schermo nella nuova opera di Paolo Genovese Follemente.

Per quel che concerne la vita privata di Maria Chiara Giannetta, l’attrice dal 2018 è fidanzata con il compagno Davide Marengo, regista di origini napoletane classe 1972, che per la tv ha diretto fiction di successo come Il cacciatore, Vanina – Un vicequestore a Catania e Brennero. La coppia non ha figli e l’attrice, in un’intervista al settimanale Oggi del 2023, ha anche spiegato perché non sono sposati: “Non c’interessa. Ma se sarà, vorrei una festa alla foggiana, esagerata. E anticonvenzionale, magari ci andrò vestita tutta di verde. Alla fine mi sposerei solo per una questione di diritti, certamente non in chiesa: sarebbe ipocrita“.