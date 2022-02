MARIA CHIARA GIANNETTA: CHI È, VITA PRIVATA E FIDANZATO/ “Darò me stessa”

La co-conduttrice della quarta serata dl Festival di Sanremo 2022 dedicata alle cover è Maria Chiara Giannetta l’attrice protagonista della serie tv Rai Blanca. L’attrice poco prima della sua partecipazione a Sanremo 2022 ha detto: “Sarò qui con lo spirito che Amadeus vide in me in quella famosa sera in cui partecipai ai Soliti Ignoti. Speravo di non essere messa dopo Drusilla, e invece purtroppo…”.

Maria Chiara Giannetta ha sottolineato come salire sul palco dell’Ariston dopo Drusilla Foer non sarà un compito facile e confessa: “Il mio approccio sarà quello di poter dare me stessa, la simpatia che ha messo ieri Drusilla, l’energia e sono felicissima”. (Agg. Adriana Lavecchia)

Chi è Maria Chiara Giannetta?

Tra i profili noti che arricchiranno il Festival di Sanremo merita di essere citata Maria Chiara Giannetta, scelta per il ruolo di co-conduttrice. L’attrice sta vivendo un periodo di vera e propria ascesa dal punto di vista professionale, grazie ad alcuni progetti e lavori televisivi e teatrali che l’hanno portata ad essere tra le figure più considerate dell’attuale panorama del settore. Dopo la fortunata esperienza nella fiction targata Rai, Don Matteo, ha di recente raggiunto l’apice grazie alla sua interpretazione eccezionale nella serie tv Blanca, al fianco di Raoul Bova. Proprio su quest’ultimo lavoro ha lasciato alcune dichiarazioni in un intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Nello specifico l’attrice ha spiegato che la serie avrà sicuramente un seguito, visto il grande successo ottenuto e soprattutto considerata l’idra di fondo che ha lasciato volutamente ancora alcune questioni in sospeso. Inoltre la donna si è espressa sul suo personalissimo percorso di crescita avvenuto grazie al successo della serie.

Maria Chiara Giannetta, perché tanto successo?

Maria Chiara Giannetta ha raccontato di essere stata piacevolmente colpita dal seguito ottenuto e del contributo che è riuscita a dare con il suo personaggio. Interrogata sul motivo di tanto successo ha spiegato che dal suo punto di vista le ragioni sono molteplici, dai temi toccati alle condizioni e scelte tecniche, dalla musica alla scenografia. In particolare ha aggiunto che il personaggio di Blanca rappresenta la possibilità di poter sempre seguire i propri sogni senza mai arrendersi. Sulla sua vita privata Maria Chiara si dimostra particolarmente attenta a mantenere grande privacy, infatti non si hanno notizie chiare sulla sua attuale vita sentimentale. Secondo alcune indiscrezioni e voci di corridoio avrebbe un rapporto molto intimo con un noto attore comico, Maurizio Licastro.

