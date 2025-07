Maria Chiara Giannetta da Don Matteo 13 alle anticipazioni Blanca 3, foto e video sul set: quando in onda, numero puntate e spoiler trama e cast

Don Matteo, Maria Chiara Giannetta dal Capitano Anna Olivieri a Blanca 3: anticipazioni sulla nuova stagione

Ogni giovedì continuano ad andare in onda le repliche di Don Matteo 13 stagione che segna il passaggio di testimone da Terence Hill a Don Massimo che vede protagonisti al centro delle trame Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nei panni rispettivamente del Capitano Anna Olivieri e il P.M Marco Nardi. Il loro amore è alle prese con sfide ed ostacoli ma alla fine riusciranno a capire di essere innamorati l’uno dell’altra e finalmente a viversi in pieno il loro amore? Nel frattempo, tuttavia, Maria Chiara presto tornerà in onda da protagonista nella nuova stagione di un’altra fiction Rai amatissima: Blanca 3.

Don Matteo 15: torna uno storico personaggio, spoiler ufficiale/ "Lo vedremo anche nelle nuove puntate"

Delle anticipazioni su Blanca 3 sono state rivelate nel corso della Presentazione Palinsesti Rai mentre nelle stesso ore la Lux Vide, la casa di produzione, sui social diffondeva il trailer ufficiale. Il video con le anticipazioni Blanca 3 è visibile alla fine dell’articolo e le novità saranno tantissime: dal nuovo look della protagonista che si mostrerà con una frangetta sbarazzina all’ingresso di nuovi personaggi che alimenteranno le dinamiche delle varie puntate. La trama, com’è noto, ruota attorno alla figura di Blanca, giovane non vedente che grazie al suo straordinario fiuto e la capacità di guardare oltre collabora con la polizia per la risoluzione di casi. Anche nelle nuove puntate ci sarà l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) la fidata amica Stella (Federica Cacciola) e il padre Leone (Ugo Dighero).

Il paradiso delle signore 10, puntate di settembre: addii clamorosi ed inaspettato ritorno/ Anticipazioni

Anticipazioni Blanca 3, trama, cast, nuovi personaggi e quando va in onda con le nuove puntate

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Blanca 3 svelano nella nuova stagione ritroveremo una Blanca diversa non solo nel look ma anche nelle sue consapevolezze, affronterà un periodo più complesso ed avrà paura del futuro. Nel frattempo, alla fine della precedente stagione Liguori aveva preferito un’altra donna a Blanca ma l’ispettore capirà che i sentimenti per la ragazza sono tutt’altro che svaniti. Nel frattempo ci sarà l’ingresso di due nuovi personaggi a sparigliare le carte che avranno il volto di Matilde Gioli e Domenico Diele, quest’ultimo impersona un contractor di un’agenzia di sicurezza, Domenica che sin da subito cattura l’attenzione della protagonista.

Un posto al sole sospeso: ecco quando non va in onda e quando torna/ Scelta fatta Rai: puntate speciali

Le anticipazioni Blanca svelano che non ci sarà il fedele cane guida Linneo, bulldog americano interpretato dalla cagnolina Fiona. Al suo posto ci sarà un border collie che verrà chiamato ‘Cane3.’ Per scoprire con esattezza cos’è successo a Linneo non resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate di Blanca 3, in onda a settembre nella prima serata di Rai2. La location sarà sempre la splendida e suggestiva Genova mentre le puntate in totale saranno 6. Non è stata ancora svelata la data d’inizio ma la curiosità è già alle stelle.