Maria Chiara Giannetta/ Da Don Matteo a “Top Dieci”, il capitano Anna Olivieri torna in tv

Maria Chiara Giannetta da Don Matteo a “Top Dieci” di Carlo Conti: l’attrice, infatti, è tra i concorrenti della prima puntata del nuovo programma in partenza da domenica 14 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. Una nuova sfida per il capitano Anna Olivieri della serie di successo “Don Matteo” che l’ha vista per la prima volta in assoluto recitare nel ruolo di un capitano. “È la prima volta che interpreto un ruolo in divisa, per me quello dei Carabinieri era un mondo sconosciuto. Ho imparato delle regole, che mi diverto a seguire quando sono sul set” ha dichiarato l’attrice dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni a cui rivela di aver dovuto imparare una serie di regole da seguire per indossare perfettamente la divisa. Un esempio? “Il cappello quando sei all’interno non si mette: entri in macchina e lo togli. All’esterno invece lo devi tenere sempre in testa. Poi quando hai un’arma in mano il dito non si tiene mai sul grilletto. E ho anche imparato a sparare” ha precisato la Giannetta. Non solo durante le riprese di Don Matteo, l’attrice si è ritrovata anche alla guida di un auto per la prima volta nella sua vita.

Maria Chiara Giannetta, il successo a 28 anni di età con Don Matteo

Il ruolo della capitana Anna Olivieri nella serie “Don Matteo” ha sicuramente regalato la grande notorietà a Maria Chiara Giannetta. A soli 28 anni l’attrice si è ritrovata a recitare in una delle fiction di maggior successo del piccolo schermo accanto ad attori del calibro di Terence Hill e Nino Frassica. Un’esperienza davvero pazzesca che le ha permesso anche di conquistarsi delle altre piccole soddisfazioni come imparare a guidare. Proprio così durante le riprese della fiction l’attrice si è ritrovata a fare l’esame di scuola guida causando un piccolissimo problema sul set: “un giorno c’era una scena in cui dovevo guidare. Avevano ristretto la carreggiata per mettere la macchina da presa e io ho accelerato colpendo un grosso vaso di terra che non avevo proprio visto. Ho rovinato tutta la fiancata”. Nonostante il piccolo incidente, l’attrice è stata poi accolta con grande entusiasmo dalla troupe! L’esperienza di Don Matteo le ha permesso anche di lavoro fianco a fianco con Terence Hill su cui ha detto: ” è un mito per me. Una volta in una scena stava bruciando una macchina, ed eravamo tutti e due lì davanti. In un momento di pausa mi prende la mano e mi dice: “Sei diventata molto brava”. Io mi sono sciolta, il calore dell’auto in fiamme non lo sentivo più, ma c’era quello dell’emozione”. Non da meno è stato condividere il set anche con Nino Frassica: “un altro gigante. Ogni scena con lui è come una lezione di recitazione”.



