Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico: l’addio a Don Matteo

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico hanno formato una coppia perfetta e amatissima dal pubblico di Don Matteo. Nella fiction di Raiuno, hanno interpretato la capitana Anna Olivieri e il pm Marco Mardi che, dopo essere stati dei semplici colleghi, sono diventati prima amici per poi scoprirsi innamorati. Una storia d’amore, quella di Anna e Marco che ha appassionato milioni di telespettatori e che ha dovuto superare diversi ostacoli prima di trionfare ed essere coronato dal matrimonio. Una storia intensa, emozionante ma anche divertente al punto che l’addio dei due attori alla fiction ha spezzato i cuori del fan della storica fiction di Raiuno.

«La prossima stagione della fiction sarà l’ultima per me e pure per Maurizio Lastrico: faremo una piccola cosa, ma poi basta, usciremo di scena». Con queste parole, Maria Chiara Giannetta ha annunciato il suo addio e quello di Maurizio Lastrico a Don Matteo, ma ci sono speranze di potervi rivedere nuovamente insieme nella fiction?

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico di nuovo insieme sul set

Tra Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico è nata una bella amicizia sul set dove sono tornati a mostrarsi insieme. Dopo aver lavorato l’uno accanto all’altra sul set di Don Matteo, i due attori tornano a recitare insieme, ma non sul set di Don Matteo.

“Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico tornano protagonisti nel film La sindrome degli amori passati. Dopo aver interpretato Anna e Marco in Don Matteo, i due amatissimi attori reciteranno di nuovo insieme”, scrive la pagina Instagram “Spettacolo italiano”. Una nuova avventura artistica per i due attori che, dopo aver conquistato l’affetto del pubblico interpretando Anna e Marco di Don Matteo, sono pronti a fare lo stesso con il nuovo film di cui saranno protagonisti.

