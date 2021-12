Maria Chiara Giannetta esausta dopo Blanca?/ “Significa sacrificare vita privata”

Maria Chiara Giannetta, protagonista della fortunata serie tv Blanca, sta raccogliendo un meritato successo. La fiction, puntata dopo puntata, sta incantando il pubblico e l’attrice giustamente si gode il momento magico. Anche se come raccontato dalla stessa in un’intervista a Silhouette, il periodo appena trascorso è stato molto impegnativo. Maria Chiara Giannetta, in un certo senso, appare esausta dopo le tante fatiche portate a compimento per realizzare la fiction.

Blanca 2 anticipazioni, ci sarà?/ Ancora a Genova ma Blanca cambierà lavoro...

Un sacrificio che evidentemente ha portato avanti volentieri, spinta dalla fortissima passione che prova per il proprio lavoro: “Significa sacrificare la vita privata. La sera non esco, tranne il venerdì e il sabato. Mi sveglio alle 5:50, faccio attività fisica, poi colazione e alle 6:00 sono in macchina. Lavoro dalle 12 alle 13 ore al giorno. Arrivo a casa e non ho neanche voglia di cucinare. Guardo un film o una serie e alle 10 vado a dormire”, ha raccontato.

Blanca, fiction Rai/ Anticipazioni e diretta ultima puntata: Liguori salva Blanca e..

Maria Chiara Giannetta: “Ho capito che il nostro mondo è basato sulla vista, ma…”

La serie tv Blanca, tuttavia, le ha regalato molti insegnamenti preziosi. Secondo l’attrice protagonista, ognuno di noi dovrebbe imparare a spostare l’attenzione su altri sensi: “Ho capito che il nostro mondo è basato sulla vista, che è molto importante. Invece dovremmo spostare l’attenzione anche sugli altri sensi e imparare a valorizzarli”. Maria Chiara Giannetta spiega quindi di aver compreso che le persone vedenti e non vedenti non sono poi così diverse tra loro.

Quest’esperienza per il piccolo schermo, dove ha appunto indossato i panni di una ragazza non vedente, le è servita non ad arricchire il suo bagaglio di esperienze, ma anche quello emozionale. Oltretutto questa sera, martedì 21 dicembre, Maria Chiara Giannetta torna con la quinta puntata di Blanca.

Linneo, cane Blanca/ Il bulldog della fiction si chiama Fiona: "Nata per il set"

© RIPRODUZIONE RISERVATA