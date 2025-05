Anticipazioni Blanca 3, Maria Chiara Giannetta svela: “Tante novità!”

Stanno andando in onda le repliche di Don Matteo 13, ultima stagione in cui è stato protagonista Terence Hill e che ha visto al centro delle trame anche la storia d’amore tra il Capitano Anna Olivieri ed il PM Marco Nardi, che lasceranno la serie all’inizio della 14esima stagione. Quest’ultimo impersonato da Maurizio Lastrico mentre a dare volto e anima al Capitano è la giovane attrice Maria Chiara Giannetta ormai volto noto di fiction e di film per il cinema. Ha recitato anche in Buongiorno Mamma e presto torneranno in onda con Blanca 3.

E proprio delle anticipazioni Blanca 3 le ha fornite la nota attrice in un’intervista concessa a TvMia. Maria Chiara Giannetta impersona la protagonista principale, un’investigatrice non vedente ma con un fiuto eccezionale ed un alto potenziale che aiuta i poliziotti di un commissariato di polizia di Genova a risolvere intrigati casi di omicidio. “Ho un look inedito, c’è un nuovo regista e sono emozionatissima per questa nuova stagione di Blanca” ha confessato l’attrice pugliese. Cambio di look per Blanca 3, dunque, che sfoggerà una sbarazzina frangetta che le donerà un aspetto più sbarazzino.

Da Don Matteo a Blanca 3, Maria Chiara Giannetta non si ferma: anticipazioni nuova stagione, arriva anche Matilde Gioli

C’è grande attesa, dunque, per la nuova stagione della seguitissima fiction di Rai1, quando andrà in onda Blanca 3? Le riprese sono iniziate proprio in questi giorni e continueranno per tutte l’estate e la messa in onda è prevista per la fine del 2025. Le novità non riguardano solo il look di Blanca ma anche il cambio di regista, Nicola Abbatangelo ha preso il posto di Jan Michelini e soprattutto ci saranno delle interessantissimi new entry nel cast di Blanca, come Domenico Diele e Matilde Gioli, altro volto famosissimo delle fiction Rai, protagonista di Doc Nelle tue mani nel ruolo della dottoressa Giulia Giordano. Confermatissimo, infine, il protagonista maschile, Giuseppe Zeno nelle vesti dell’Ispettore Liguori. Ed in attesa di rivederla Maria Chiara Giannetta ogni giovedì in prima serata su Rai1 è ritornata a vestire i panni del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo 13, e proprio di recente ha rivelato perché ha lasciato Don Matteo.