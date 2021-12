Maria Chiara Giannetta/ “Sono una boomer, fidanzato nel 2022? Meglio una macchina o…”

Maria Chiara Giannetta ed il cane Fiona sono le star di Blanca, la fiction di Rai1 di successo: “Non ce lo aspettavamo, abbiamo lavorato tantissimo insieme per sette mesi e quando ci siamo staccate mi è mancata molto”. Alcune immagini hanno riassunto quanto bello sia stato il loro rapporto sul set della serie molto amata dal pubblico della prima rete Rai.

Di Maria Chiara si sa molto poco sul piano privato. A parlare di lei è stato Pierpaolo Spollon, suo collega, che ha riservato grandi complimenti alla Giannetta, sottolineando però il suo grande difetto: “E’ forse l’unica persona al mondo più negata di me sui social. Io e te siamo dei boomer”, ha commentato l’amico. “Io in realtà faccio parte della generazione Millennials ma non son capace di tecnologia sebbene io abbia un padre informatico, ma non mi applico!”, ha commentato Maria Chiara.

Maria Chiara Giannetta ed il futuro della serie Blanca

Non solo attrice: Maria Chiara Giannetta è anche una brava ballerina, come svelato da Pierpaolo Spollon. Sul set di Blanca si è respirata una bella aria: “E’ stato molto faticosa sul piano fisico ma eravamo presi da un forte entusiasmo”, ha ammesso. Visto il successo della prima stagione, è possibile anche la presenza di una seconda stagione di Blanca: “Speriamo!”, ha esclamato l’attrice.

Anche la collega Federica Cacciola – che ha prestato oggi la voce al cane Fiona – le ha mandato un bellissimo messaggio. Ma conosciamo meglio Giannetta: lei si è detta un’amante delle scarpe da corsa, “sono da femmina, sono un elemento femminile”, ha scherzato. La sua consegna di cibo a domicilio ideale? “Hamburger, più che altro perchè la lasagna la faccio io o mia mamma, mi piace molto cucinare infatti la quarantena l’ho passata ai fornelli”. Sulla sua tavola di Natale non deve mancare la lasagna ma in generale il simbolo è il Pandoro. Il sabato sera ideale? “Dipende dalla serata”. L’attrice è un’amante del tennis. Ed il fidanzato? “Per il 2022 meglio una macchina o un viaggio”.

