Matteo Bassetti, infettivologo che nel corso della pandemia ha ottenuto una notorietà importante, essendo spesso ospite di trasmissioni varie per parlare della diffusione e dei contagi del Coronavirus, è sposato da tanti anni ormai con Maria Chiara Milano Vieusseux. La moglie di Matteo Bassetti è anche la mamma dei suoi due figli, Dante e Francesco, nati appunto dal loro grande amore. Ma chi è la donna che è rimasta sempre al fianco del medico, anche nei momenti complicati nei quali l’odio dei no-vax ha raggiunto livelli esorbitanti, con minacce e aggressioni? I due si sono conosciuti agli inizi degli anni duemila, come ha spiegato proprio Matteo.

Maria Chiara Milano Vieusseux e Matteo Bassetti si sono conosciuti nel 2001 ma quell’anno, come spiegato dall’infettivologo, tra loro non successe nulla. “Non che non mi avesse colpito: ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, trentenne del genere “voglio tutto subito” e quindi poco incline ai legami” ha spiegato lui raccontando il loro amore sulle pagine di “Chi”. L’anno successivo, però, qualcosa è cambiata: i due si sono rincontrati e in quel momento è scoppiato l’amore.

Maria Chiara Milano Vieusseux e Matteo Bassetti: “Le ho chiesto subito di sposarmi”

Dopo essersi fidanzati, Maria Chiara Milano Vieusseux e Matteo Bassetti sono convolati a nozze poco dopo. “Sei mesi dopo, le ho chiesto di sposarmi” ha raccontato Bassetti. E ancora, dopo sei mesi, sono arrivate le nozze. Era il 2003. La moglie di Matteo Bassetti non lavora nel mondo della medicina come lui: è infatti titolare di un hotel di lusso a Genova, il Rex Hotel Residence, che gestisce personalmente.

Solo pochi mesi fa, il giorno di San Valentino, la coppia ha festeggiato con un post sui social, dando notizia del fatto che si trattasse del loro ventitreesimo San Valentino insieme. Un amore grande che dunque prosegue da tanti anni, e che la pandemia e quel periodo complesso ha solo fortificato, nonostante Maria Chiara non abbia nascosto di essere molto gelosa del marito, che è un “piacione”.

