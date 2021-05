MARIA CHIARA MILANO VIEUSSEUX, MOGLIE MATTEO BASSETTI/ “È un piacione, io gelosa ma…”

Il dottor Matteo Bassetti e la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux sono stati ospiti oggi di Domenica Live. Bassetti da star della medicina ha deciso di presentare la moglie: “La famiglia ha vissuto da dentro tutto”. La donna ha raccontato come ha vissuto tutto questo periodo: “Con poco entusiasmo e tanta preoccupazione, piano piano hanno capito come curare le persone”, ha spiegato. “E’ stata la prima volta che l’ho visto davvero preoccupato”, ha aggiunto la moglie. Bassetti ha svelato che sin da piccolo sognava di fare il medico anche per via dello stesso lavoro fatto dal padre. “Ero un paninaro”, ha svelato.

“E’ stato amore a prima vista”, ha spiegato Matteo Bassetti, “ma all’inizio non mi voleva”. Maria Chiara ha commentato: “Era troppo spavaldo”, per questo gli avrebbe detto di no. Ma poi sarebbe riuscito a farla capitolare: “Sicuramente non con il canto”, ha ammesso Bassetti. “Sono molto gelosa”, ha ammesso Maria Laura, “ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione”, ha proseguito. A Domenica Live non poteva mancare l’album di famiglia, dal matrimonio alla cerimonia, passando alla nascita dei due figli. Che padre è Matteo? “Eccezionale, molto presente nonostante la pandemia non ha mai mancato una volta a pranzo a casa per essere sempre con noi”, ha spiegato la moglie. Immancabile un messaggio dei due figli che si sono detti orgogliosi del padre. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MARIA CHIARA MILANO VIEUSSEUX E MATTEO BASSETTI A DOMENICA LIVE

Si chiama Maria Chiara Milano Vieusseux ed è la moglie dell’infettivologo Matteo Bassetti, uno dei volti più noti dell’ultimo anno e mezzo di pandemia. Entrambi saranno oggi ospiti di Barbara d’Urso in occasione della nuova puntata di Domenica Live. Maria Chiara ha poco più di 40 anni e ha reso Bassetti padre di due figli, Dante – stesso nome del nonno – che oggi ha 15 anni e Francesco, il minore di 12 anni. Se di Matteo Bassetti sul piano medico si è detto tanto in questi ultimi mesi, cosa pensa invece la sua famiglia del lavoro che svolge e della grande popolarità acquisita a livello mediatico? Lo scopriremo oggi direttamente dalla donna che le è sempre rimasta al fianco. Lo stesso infettivologo, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, di recente ha parlato della sua vita privata tra le pagine del settimanale Chi ed ha svelato anche qualcosa in più sulla moglie Maria Chiara e sul loro rapporto.

Il primo incontro tra Maria Chiara e Matteo Bassetti è avvenuto nel 2001, come raccontato dallo stesso medico tra le pagine del noto settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Primo incontro nel 2001, ma non accadde nulla. Non che non mi avesse colpito: ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, trentenne del genere “voglio tutto subito” e quindi poco incline ai legami”.

MARIA CHIARA MILANO VIEUSSEUX, MOGLIE MATTEO BASSETTI: IL LORO INCONTRO

Quella raccontata da Matteo Bassetti e relativa all’incontro con la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux però, è stata una fase molto breve. L’infettivologo ha infatti proseguito: “L’anno successivo io e Maria Chiara ci siamo fidanzati, sei mesi dopo le ho chiesto di sposarmi e dopo altri sei mesi, era l’1 giugno 2003, eravamo marito e moglie”. La donna che lo ha reso padre, come rivela Caffeina Magazine, sarebbe diplomata al Liceo Scientifico Champagnat e laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova, con indirizzo economico. Attualmente sarebbe titolare dell’hotel Rex Residence di Albaro di Genova. Su Instagram non è molto seguita (poco più di 200 follower) né posta molti scatti, ma non mancano comunque le foto insieme ai due figli ed al marito Matteo ed al piccolo bassotto. Nell’ultima foto postata solo una settimana fa, la donna è a teatro con Bassetti: “Finalmente di nuovo a teatro! Il Carlo Felice non mi è mai sembrato così bello! Vax Variete’! E la prossima volta…senza mascherina!!!”, scrive.

