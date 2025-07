Maria Concetta choc contro Angelo (che flirta con la single Marianna) a Temptation Island 2025: "Lo ammazzo questo toporatto e scoppia la polemica)

Dopo le prime puntate in cui sono partiti un po’ in sordina, nella terza ha avuto spazio anche la coppia formata da Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata. In un video la fidanzata ha visto il fidanzato fare delle ammissioni: “Mi manca la libertà di prima ed ho ricevuto dei messaggi anche se non ho risposto.” È al falò, tuttavia, che Maria Concetta vedrà un video molto compromettente del fidanzato Angelo, che lei definisce ‘fimminaro’. “Io non sono pazza, se sono diventata così è per colpa sua perché vuole fare il Don Giovanni della situazione.” Nel video in questione si vede Angelo divertirsi con le single in balli sensuali.

E non è tutto perché poco il video mostra Angelo molto vicino alla single Marianna. La ragazza ha confessato di provare un interesse per lui ed Angelo si è lasciato andare: “Sei una ragazza che potrebbe piacermi e quindi ti evitavo.” E poi ancora: “All’inizio all’impatto mi sembravi una gatta morta e invece poi mi sono ricreduto” E parlando con Antonio, Angelo ha ammesso che Marianna gli piace e di pensare poco alla sua ragazza.

Frase choc di Maria Concetta: “Lo ammazzo questo toporatto”, scoppia la polemica sul web

Il video di Angelo molto vicino in sintonia con la single Marianna ha fatto perdere la pazienza a Maria Concetta che si è lasciata andare è sbottata: “Che stron*o, che schifo…io riporto tanto rispetto e lui?…” E subito dopo si è lasciata andare a frasi scioccanti e irripetibili: “Io lo ammazzo a questo toporatto” Espressioni forti che l’hanno fatta finire nel mirino del web. Parlando poi con le altre ragazze infine Maria Concetta ha espresso tutte le sue paure sulla possibile fine della loro relazione.

La frase choc di Maria Concetta in poco tempo ha fatto scattare la polemica sul web. Sui social in molti si sono indignati contro la giovane: “Dice lo ammazzo solo perché il suo fidanzato parla con un’altra donna. Ricordatevi che la tossicità nelle relazioni esiste in ambedue i sessi.” “Siamo d’accordo che se l’espressione l’avesse detta un uomo sarebbe stato un problema ma invece una donna normalizza che deve fargliela pagare? Ma poi esageratissima.” Frasi choc a parte, i due sono in piena crisi.