È finita la storia d'amore tra Maria Concetta e Angelo dopo Temptation Island 2025: lei ha scoperto ben due tradimenti del fidanzato

È finita malissimo la storia tra Maria Concetta e Angelo dopo Temptation Island 2025. I due non solo non sono tornati insieme dopo il burrascoso falò di confronto, ma sono andati in fumo anche tutti i tentativi successivi di riavvicinamento. Nonostante lui volesse tornare con lei e lei lo amasse ancora, Maria Concetta ha scoperto dei tradimenti del fidanzato che l’hanno portata a chiudere con lui in modo definitivo.

Nel faccia a faccia con Filippo Bisciglia, Maria Concetta ha svelato cos’è successo: “Il problema è stato scoprire alcune cose, ho scoperto che mi ha tradito, ha baciato la sua ex. Al rientro dal villaggio ho fatto pressing e lui ha confessato in parte. Ha detto che lei l’ha preso di forza e l’ha baciato. La responsabilità di tutto questo comunque ce l’ha lui!“, ha tuonato la donna, spiegando però di aver scoperto anche dell’altro.

Maria Concetta ha scoperto due tradimenti di Angelo dopo Temptation Island 2025: lui conferma

Maria Concetta ha raccontato di aver prima scoperto che Angelo andava a fare serate in discoteca – “Mi mandavano pure dei video in cui faceva il cretino con una ragazza.” ,- poi di essersi appostata per capire se lui fosse davvero da solo come diceva o se stesse invece con qualcun’altra. Costringendolo a fare un estratto conto della sua carta, Maria Concetta ha scoperto un secondo tradimento con una ragazza. Da qui la decisione di troncare la storia.

Angelo, poco dopo, non ha negato di aver effettivamente tradito Maria Concetta “per distrarmi” da quanto accaduto con lei. “Sono stato cacciato e insultato. Mi sento tanto in colpa”, ha concluso lui, ammettendo di essere pronto ora a pagarne le conseguenze.