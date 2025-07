Temptation Island, triangolo esplosivo: Angelo e Marianna inseparabili, Maria Concetta disperata chiede il falò tra le lacrime.

Maria Concetta e Angelo, è caos a Temptation Island

Prosegue anche per Maria Concetta e Angelo il viaggio nei sentimenti a Temptation Island e durante la settima puntata andata in onda martedì 29 luglio ne abbiamo viste delle belle. Nel villaggio dei fidanzati, Angelo sta conoscendo sempre meglio la tentatrice Marianna con la quale si sta creando un rapporto di grande complicità. Chiaramente, questo fa impazzire di gelosia Maria Concetta che nel Capanno è scoppiata a piangere dopo aver visto i video dei due insieme. Ma cos’è successo precisamente? Andiamo a scoprirlo.

Maria Concetta e Angelo il viaggio hanno 37 e 33 anni, ma da quando il fidanzato le ha confessato alcune scappatelle nelle relazioni precedenti, la ragazza non si è mai più fidata di lui. D’altro canto, il compagno è sicuro che la gelosia abbia già rovinato questo rapporto. Nella settima puntata di Temptation Island Maria Concetta scopre che il fidanzato e la single si sono concessi una bella esterna in barca, finchè ad un certo punto ignari del fatto che le telecamere li stanno riprendendo si lasciano andare a confidenze più intime: “Mi fai lasciare con una ragazza per una cosa del genere, dice lui”, ammettendo poi di trattenersi solo perchè è ripreso dalle telecamere.

Angelo, la confessione choc a Temptation Island: “Ammetto che potrei sbagliare“

“Ho scelto la single sbagliata“, dice Angelo, “La più pericolosa“. Il fidanzato di Maria Concetta cerca di non lasciarsi troppo andare mentre la sua compagna è nel Capanno disperata. Ad un certo punto succede il peggio: lui cerca in tutti i modi di allontanarsi dalle telecamere e sfugge alle domande dirette della tentatrice Marianna, la quale prova a metterlo alle strette chiedendogli cosa sente, e cosa succederà fuori dal programma.

Così, le riprese sono poco chiare e ad un certo punto gli audio diventano incomprensibili mentre Maria Concetta è furiosa per questo modo di fare da parte del ragazzo. Ma Marianna svela tutto e racconta che in segreto ed eludendo i microfoni, Angelo le ha fatto capire che fuori potrebbero vedersi. A quel punto, la fidanzata scatta e chiede subito il falò a Filippo Bisciglia. Come andrà a finire la loro storia d’amore?

