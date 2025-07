Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025, chi sono? Tutto sulla coppia siciliana con forti problemi di fiducia.

Temptation Island 2025, chi sono Maria Concetta e Angelo?

Chi sono Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025? La nuova coppia ci stupirà senza ombra di dubbio durante questa nuova edizione del programma, siete pronti a conoscerli meglio? Maria Concetta ha 37 anni e fa la babysitter. Quando si è presentata ha subito lanciato una battuta: “Non a caso mi occupo anche di lui“, ha detto rivolgendosi a Angelo, suo fidanzato che di lavoro fa il cartongessista.

Come spesso accade, anche stavolta è stata proprio la fidanzata che ha voluto scrivere al programma, dato che la loro relazione ha ormai da parecchio tempo grossi problemi sotto il punto di vista della fiducia. Maria Concetta ha definito Angelo un femminaro: “Non sono pazza, a volte non lo becco solo perché lui è un par****o“, ha confessato nel video di presentazione. Per questo motivo, ha adottato una strategia che in poco tempo è andata virale: ogni volta che torna a casa sua, prende un pezzo di scotch e lo attacca alle lenzuola per scoprire se ci sono state altre donne mentre lei non c’era.

Maria Concetta e Angelo, il problema è la distanza?

Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025 si sono iscritti al programma per cercare di ritrovare la fiducia l’uno nell’altra. In realtà è proprio la fidanzata che non si fida di lui, tanto che oltre allo scotch, ogni volta si mette ad annusare le lenzuola per scoprire se c’è stata qualcun altra al suo posto. Al momento i due fidanzati non vivono insieme ma sono molto distanti. Seppur entrambi siciliani, lui è di Ragusa, precisamente della città di Scicli, mentre lei viene da Gela, vicina a Caltanissetta. Riuscirà Temptation Island 2025 a risolvere i loro problemi dati dalla distanza?