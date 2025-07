Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025: lui avvinghiato alla single Marianna e lei scoppia a piangere: "Lo sapevo"

Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025: lui si avvicina alla single Marianna

Nella terza puntata di Temptation Island 2025 in onda questa sera, 17 luglio 2025, finalmente trova spazio la coppia formata da Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata. Lei è una babysitter di 37 anni mentre lui è un cartongessista di quattro anni più piccolo. A contattare il programma è stata lei perché non si fida del suo fidanzato, che ha un passato da donnaiolo, è molto gelosa e lo considera un immaturo e un potenziale e traditore.

Gabriel Merolla, chi è il tentatore di Temptation Island 2025/ La partecipazione a Uomini e Donne

Nelle prime due puntate del reality i due sono rimasti un po’ nell’ombra hanno avuto spazio altre coppie e la loro storia non è veuta fuori. Tuttavia Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025 nella puntata di questa sera sono tra i protagonisti. Nel villaggio dei fidanzati, infatti, Angelo si avvicina molto alla single Marianna e si lascia andare a delle confidenza e delle dichiarazioni. Sin dal primo incontro con le single, infatti, il 33enne è rimasto folgorato dalla tentatrice partenopea, ha ammesso di trovarla la più affascinante e bella tra tutte le 13 ragazze ed infatti proprio con lei sta iniziando ad instaurare una conoscenza che ovviamente non fa per nulla piacere alla sua fidanzata Maria Concetta.

Emanuele Fiori, chi è il tentatore di Temptation Island 2025/ La polemica al Grande Fratello con Zeudi

Temptation Island 2025, Angelo avvinghiato alla single Marianna e Maria Concetta scoppia a piangere

E scendendo nel dettaglio nella terza puntata di Temptation Island 2025, in onda oggi 17 luglio 2025, durante il falò Filippo Bisciglia mostrerà a Maria Concetta Schembri un video del suo fidanzato Angelo Scarpata. Nel filmato in questione si vede Angelo sempre più vicino alla single Marianna Furmiglieri, i due si lasciano andare alle confidenze e durante la serata si concedono anche un ballo in cui il ragazzo è ‘avvinghiato’ alla tentatrice. Vedendo il video Maria Concetta ha una reazione molto forte. Prima rimane scioccata e a Lucia svela: “Hai visto come si diverte? Guarda, e quando è con me è il 2 novembre” e poi vedendo ulteriori immagini del suo fidanzato scoppia a piangere e confessa a Filippo: “Lo sapevo, me lo aspettavo” Prima crepe dunque nella coppia di Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025 come procederà il loro viaggio nei sentimenti?