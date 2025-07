“Tradita prima di Temptation!” Maria Concetta svela tutto al falò, Angelo senza parole: “Mi hai rovinato, devi sparire per sempre”.

È arrivato il momento del falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo a Temptation Island 2025, la coppia meno chiacchierata in assoluto di questa edizione del programma. La fidanzata è finita al centro delle polemiche per via del fatto che è troppo gelosa, talmente gelosa che controllava con lo scotch le lenzuola del letto per scoprire se lui fosse stato con altre. E al falò non si è smentita.

Il loro confronto di fronte a Filippo Bisciglia è durato pochissimo e come al solito, da parte di lei ci sono stati tantissimi insulti oltre al canonico “Toporatto” con cui l’ha chiamato all’inizio del programma. Giustamente, per tutto il percorso i fan di Temptation si sono chiesti come mai lei fosse la sua fidanzata se non si fidava di lui: “Lei non si fida, non lo stima, dice che lui non la rispetta EPPURE CI STA INSIEME DA UN ANNO E MEZZO!! pronto miss scotch?!? Ci sei?! Ce la fai?!“, si legge su X durante il falò tra Maria Concetta e Angelo.

Maria Concetta e Angelo, falò finisce malissimo: lei esce da sola

“Maria Concetta, vuoi uscire con Angelo o da sola da Temptation Island?“, “Da sola”, risponde lei a Filippo Bisciglia. Alla fatidica domanda il fidanzato non riesce a credere alle sue orecchie. Dopotutto durante il percorso non ha fatto nulla di male se non controllarsi un po’ di fronte alle telecamere. Insomma, lo ha trattato come se ci fosse stato un tradimento quando non è così. Angelo si è presentato al falò con tutte le buone intenzioni, pronto a continuare la sua relazione con Maria Concetta, ma lei non ne ha voluto sapere. Anzi, ha sparato una ‘bomba’ che nessuno si aspettava.

La donna ha rivelato di avere le prove di un tradimento avvenuto in passato, ancor prima di entrare nel reality di Canale 5 ma nonostante Angelo le abbia chiesto di mostrarle in pubblico, lei ha evitato e ha troncato la relazione alzandosi: “Devi sparire dalla mia vita“, dice, saluta Filippo Bisciglia e se ne va. Un falò freddo, privo di sentimenti ma di tanta tossicità da parte di entrambi: lui sottomesso, lei gelosissima.