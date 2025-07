Per diversi motivi le coppie di Temptation Island vi partecipano con la speranza di poter aggiustare un rapporto, ma spesso accade che lo facciano per una vacanza pagata e poter poi guadagnare qualcosa con i profili social. C’è la coppia che è in crisi perché non trova più gli stimoli di un tempo, c’è chi sopporta la piaga del tradimento, chi non si decide ad andare a convivere e chi, come Maria Concetta e Angelo, deve superare alcuni problemi.

In pratica lui è stato in passato un uomo dedito al corteggiamento e ha avuto le sue esperienze. Ma ora, stando alle sue dichiarazioni, ha cambiato vita, è fedele e concentrato sul suo rapporto d’amore con Maria Concetta. Peccato che lei non si fidi per nulla, tanto da mettere in pratica degli assurdi metodi per scoprire se nel suo letto c’è passata una donna oppure no. Ma non è questo che ha sconvolto il popolo del web.

Temptation Island 2025, Maria Concetta sbotta contro Angelo: “Ti ammazzo”

In una clip di presentazione di Temptation Island 2025, la coppia composta da Angelo e Maria Concetta parla del proprio rapporto quando lei racconta di quando lui si è fatto riaccompagnare a casa dalla sua ex. Sta per aggiungere una cosa quando lei sbotta: “Ti ammazzo! Non dire bugie, che ti ammazzo”. Una frase inqualificabile, che ha scatenato l’indignazione del web.

Non si sa bene cosa succederà nella prossima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia per quanto riguarda la coppia citata poc’anzi, perché per ora sembra che gli autori si siano concentrati su Antonio e Valentina e soprattutto Sonia M. e Alessio. Si avrà comunque tempo per conoscere meglio le problematiche della coppia puntata dopo puntata.

