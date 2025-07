Angelo cotto di Marianna a Temptation Island ma il web non ci sta e difende la fidanzata Maria Concetta.

Maria Concetta e Angelo a Temptation Island 2025, continua il flirt con Marianna

Tra Angelo e la tentatrice Marianna sta crescendo sempre di più l’intesa e Maria Concetta se ne sta accorgendo. Nonostante i due siano entrati per superare la gelosia di lei, che per intenderci era quella che prima di dormire faceva la prova del materasso con lo scotch per vedere se c’erano capelli non suoi. Insomma, questa gelosia pare essersi accentuata ancora di più dato che lui non si trattiene affatto con la bella single.

Anzi, si avvicina continuamente a lei, le dice di avere uno sguardo molto provocante e sexy, quasi come fosse già geloso qualora fosse la sua fidanzata. Una serie di cose che hanno scioccato parecchio Maria Concetta, la quale dopo una serie di falò pieni di pianti, sembra essere più rassegnato. “Quindi se sei innamorato sei automaticamente un porco“, scrive un utente su X riferendosi al comportamento di Angelo.

Maria Concetta e Angelo, chi sono: lei sospettosa e gelosa di lui

33 anni lui e 37 lei, Maria Concetta e Angelo sono una coppia che si sta mettendo in gioco a Temptation Island. Nella vita fa la baby sitter mentre lui è un cartongessista. Dopo una relazione di due anni, lei si rende conto di non essere ricambiata come vuole definendolo come donnaiolo visto il suo passato un po’ “allegro”. Così, Maria Concetta diventa sempre più sospettosa e gelosa, la sua missione sembra essere quella di scoprire i tradimenti del fidanzato. Peccato che lui non stia facendo niente per risolvere la situazione. Anzi, sta tastando il terreno con la tentatrice Marianna.