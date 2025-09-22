Cos’è successo a Maria Concetta e Angelo dopo Temptation Island 2025? Lui pare si sia fidanzato, lei dovrebbe essere ancora single

Ultima puntata dello speciale di Temptation Island 2025 con Filippo Bisciglia che saluterà il pubblico per poi sparire e ricomparire l’estate prossima con una nuova edizione. Si parlerà di Sonia B. e Simone, Sonia M. e Alessio, di nuovo Valerio e Sarah e poi di Maria Concetta e Angelo, la cui storia è finita malissimo.

I due avevano deciso di partecipare al programma per via della mancanza di fiducia di lei nei confronti del fidanzato che aveva un passato da sciupafemmine. In un promo lei ha mostrato alle telecamere il metodo per scoprire i tradimenti: lo scotch usato sui cuscini e poi il suo olfatto. Una serie di assurdità che fanno il paio con le frasi che gli ha rivolto durante i video ricevuti nel capanno. Ma cos’è successo dopo Temptation Island 2025? Come hanno trascorso l’estate i due protagonisti e come sono oggi i loro rapporti?

Temptation Island 2025 e poi… e poi…: cos’è successo tra Maria Concetta e Angelo

Stando alle anticipazioni della puntata di Temptation Island 2025 del 22 settembre, Maria Concetta è ancora single mentre Angelo è accusato da quest’ultima di aver avuto più di un’avventura nelle ultime settimane. Ma non è tutto: stando a recenti indiscrezioni, pare che Angelo abbia già una nuova fidanzata da qualche tempo.

“Angelo di Temptation Island sta già con una ragazza da due mesi, già durante il mese dopo e prima aveva flirt con lei”: così recita la segnalazione che in poche ore ha fatto il giro del web. Sta di fatto che Maria Concetta ha preso la sua decisione: quella di chiudere con Angelo e di non tornare più indietro. La loro storia sembra dunque aver raggiunto un triste e definitivo finale.

