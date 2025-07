Maria Concetta e Angelo, tradimenti prima di Temptation Island 2025? Lui avrebbe avuto una relazione telefonica con un'altra: la segnalazione bomba

Partecipare a Temptation Island 2025, ormai si sa, mette le coppie sotto i riflettori non solo per quanto accade nei villaggi, ma anche per ciò che è accaduto prima del programma. Anche il passato delle coppie viene infatti a galla, il che significa che, se c’è qualche scheletro nell’armadio, è possibile che venga svelato. È quanto potrebbe accadere ad Angelo, fidanzato di Maria Concetta, la ragazza gelosissima pronta a scoprire i possibili tradimenti con lo scotch.

E forse i presentimenti di Maria Concetta non sono del tutto sbagliati, visto quanto è trapelato nelle ultime ore. Una segnalazione fatta a Deianira Marzano, e da lei poi pubblicata attraverso il suo profilo Instagram, svela che Angelo avrebbe avuto una lunga frequentazione telefonica, con continui messaggi e videochiamate, con un’altra donna.

Maria Concetta e Angelo, tradimenti prima di Temptation Island 2025? Spunta una segnalazione bomba

“3 anni fa io mi scrivevo con Angelo. – ha scritto la diretta interessata nella segnalazione fatta a Marzano, svelando poi di avere anche tutte le chat disponibili per dimostrare che ciò che dice è vero – Non mi sembrava affatto fidanzato, perché ci videochiamavamo e voleva anche che scendessi in Sicilia da lui”, ha poi aggiunto.

In effetti, a corredo della segnalazione, Deianira mostra anche il messaggio di Angelo alla ragazza in questione, inoltrato all’esperta di gossip. In questo, Angelo le propone di andare in Sicilia da lui a marzo “se riesco a organizzare”, sottolinea. Il fidanzato di Maria Concetta desiderava, dunque, che la donna facesse un ‘viaggetto’, come lui stesso scrive nel messaggio. La ragazza della segnalazione sottolinea che i contatti risalgono al 2022, quando però Angelo era già fidanzato. Un messaggio sicuramente scomodo, che potrebbe venire a galla anche durante la partecipazione a Temptation Island 2025, come d’altronde accaduto in alcune edizioni passate del programma condotto da Filippo Bisciglia. Come reagirebbe, in quel caso, Maria Concetta?

