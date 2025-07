Maria Concetta e Angelo si lasciano a Temptation Island 2025? Lui flirta con la single Marianna, lei chiede falò di confronto immediato: cos'accadrà

Le anticipazioni Temptation Island 2025 svelano che nella puntata di questa sera ci sarà il confronto infuocato tra Maria Concetta Schembri ed Angelo Scarpata. Durante il percorso nel viaggio dei sentimenti la 37enne siciliana ha scoperto il vero volto del suo fidanzato che si è avvicinato sempre di più alla single Marianna. A decidere di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia era stata proprio la fidanzata, estremamente gelosa e molto diffidente nei suoi confronti.

Scendendo nel dettaglio nella puntata di questa sera di Temptation Island 2025, mercoledì 30 luglio 2025, ci sarà il falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo che regalerà tensione alle stelle e colpi di scena. La giovane sarà una furia contro il suo fidanzato dopo aver visto dei video molto compromettenti in cui si vede Angelo e la single Marianna uscire fuori in esterna, lui è apparso molto composto e serio ma secondo Maria Concetta, in realtà, era una freddezza dovuta alle telecamere ed infatti ha avuto ragione perché successivamente ha visto un altro video in cui i due sono andati in un luogo appartato eludendo i microfoni. A smascherarlo è stata poi Marianna, la tentatrice di Angelo che ha ammesso che lui le ha detto di provare un interesse nei suoi confronti. E con questo stato d’animo che Maria Concetta si recherà al falò di confronto.

Maria Concetta e Angelo si lasciano a Temptation Island 2025? Anticipazioni puntata di questa sera

Cos’accadrà al falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo a Temptation Island 2025? Le anticipazioni svelano che la 37enne sarà un fiume in piena contro il suo fidanzato. Già nelle scorse puntata la giovane si era lasciata andare alla rabbia vedendo la vicinanza del suo fidanzato alla tentatrice Marianna. “Lo ammazzo questo topo ratto” aveva urlato nel capanno vedendo il suo compagno flirtare con la single. Nella puntata di ieri, tuttavia, Angelo è arrivato ad un punto di non ritorno arrivando a confessare alla single, eludendo i microfoni, di essere pronto a rivederla una volta fuori dal programma.

Maria Concetta e Angelo si lasciano a Temptation Island 2025? Dopo aver visto i filmati compromettenti e la grandissima figuraccia che ha fatto il suo fidanzato smascherato dalla single, la giovane affronterà il falò piena di rabbia ed amarezza dopo aver confessato alle altre fidanzate di sentirsi umiliata e indignata per il comportamento del suo ragazzo. Le anticipazioni, tuttavia, non rivelano con chiarezza quale sarà il futuro della coppia: i due si lasceranno oppure ci sarà un clamoroso colpo di scena?