Nella quinta puntata di Temptation Island 2025 in onda questa sera spazio avrà la coppia formata da Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata, sempre più in crisi. A decidere di partecipare al programma è stata la baby sitter perché estremamente gelosa del suo ragazzo che considera un immaturo, ‘un bambinone’ di cui deve prendersi cura. E durante il percorso, in effetti, Angelo si è avvicinato molto alla single Marianna, vicinanza che farà sbottare di nuovo la sua fidanzata e che potrebbe prendere una decisione inaspettata.

Le anticipazioni Temptation Island 2025 della puntata di questa sera, 24 luglio 2025, svelano che Maria Concetta durante il falò vedrà un nuovo video del suo fidanzato Angelo flirtare con la tentatrice Marianna e per questo motivo perderà di nuovo la pazienza: “Guarda come la guarda come un coglio*e, topo ratto 2.0.” Già nelle scorse puntata la 37enne si era lasciata andare a frasi choc che sono finite nel mirino del web. “Lo ammazzo!” ha urlato più volte scatenando delle vere e proprie polemiche e bufere sul web. Cosa succederà nella puntata di questa sera a Maria Concetta e Angelo a Temptation Island 2025?

Cosa succederà alla coppia siciliana nella puntata di questa sera di Temptation Island 2025? Angelo Scarpata si lascerà andare a giochi audaci con la single Marianna Furmiglieri tutto ciò farà perdere la pazienza alla fidanzata Maria Concetta Schembri che riempirà di insulti il suo ragazzo arrivando ad urlare frasi estremamente forti come ‘Ti ammazzo’ e altro. Insomma, la coppia è in piena crisi e a rischio rottura quale sarà il suo destino? Travolti da segnalazioni e rumor contrastanti per sapere cosa succederà occorre seguire la puntata di oggi giovedì 24 luglio 2025 e le prossime del reality: Maria Concetta e Angelo si lasciano a Temptation Island 2025?

