Cosa sta succedendo tra Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025? Lei sarebbe ancora single, lui si sarebbe già fidanzato

Stasera andrà in onda una puntata speciale di Temptation Island 2025 dove Filippo Bisciglia avrà modo di raccontare come procedono le storie dei vari concorrenti che hanno messo a dura prova i loro sentimenti. Tra questi anche Maria Concetta e Angelo che sono stati protagonisti di un falò dove lei lo ha lasciato dopo aver visto dei comportamenti che proprio non le sono andati giù.

Un mese dopo la situazione non è cambiata a causa di lui che l’ha tradita nonostante stessero cercando di ricostruire un rapporto che appunto sull’isola delle tentazioni era stato distrutto. Lei ha pianto, ha sofferto, e lui si è pentito delle sue scelte a dir poco discutibili. Ma cosa si sa adesso di loro due? Cosa si devono aspettare i fan del programma prodotto da Maria De Filippi?

Temptation Island 2025: cos’è successo a Maria Concetta e Angelo? Lui sembra avere già un’altra fidanzata

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte a inizio mese sembra che Angelo si sia già fidanzato con un’altro donna. A raccogliere la segnalazione è stata Deianira Marzano: un utente ha raccontato che l’uomo starebbe insieme a una ragazza da due mesi, già durante il mese dopo andato in onda su Canale5, e questa avrebbe tradito il fidanzato per stare insieme a lui. Sarà vero? Non si sa, bisognerà aspettare stasera per scoprire la verità.

E in tutto questo l’uomo davanti a Filippo Bisciglia aveva detto che avrebbe voluto provare a riconquistare Maria Concetta, che stando a una segnalazione era stata vista a una festa caraibica in lacrime, forse a causa della sua situazione sentimentale. Temptation Island 2025 è stato un successo e il pubblico non vede l’ora di scoprire cos’è capitato a tutte le coppie quando sono tornate a casa con la quotidianità e tutti i suoi annosi problemi.

