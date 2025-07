Maria Concetta e Angelo stanno insieme un mese dopo Temptation Island 2025? Lei lancia un clamoroso spoiler sui social

Temptation Island 2025, cos’è successo a Maria Concetta e Angelo un mese dopo: lei lancia lo spoiler

Cos’è successo alla coppia formata da Maria Concetta Schembri ed Angelo Scarpata un mese dopo Temptation Island 2025? Lo scopriremo nella puntata in onda questa sera, 31 luglio 2025, in prima serata su Canale 5. Tuttavia in attesa dell’episodio la 37enne siciliana si è lasciata sfuggire un clamoroso spoiler sul loro futuro in un video pubblicato sul tik tik della figlia Asia. Andiamo con ordine prima di rivelare la fine del percorso della coppia siciliana. A scrivere al programma era stata la baby sitter perché estremamente gelosa del suo ragazzo.

E durante il percorso Angelo ha confermato i suoi dubbi ed i suoi timori avvicinandosi moltissimo alla single Marianna Furmiglieri. I due si sono concessi lunghe passeggiate in spiaggi, confessioni in riva al mare e giochi audaci ed hot che hanno fatto esplodere la fidanzata che ha richiesto il falò di confronto anticipato quando Angelo si è appartato con la single rivelandole, come spifferato poi dalla tentatrice, a microfoni spenti di essere pronto a vederla fuori dopo il programma. A questo punto c’è stato il falò di confronto infuocato al termine del quale Maria Concetta dopo offese, minacce e insulti ha deciso di lasciare Angelo a Temptation Island 2025: ma cos’è successo dopo?

Maria Concetta e Angelo si sono lasciati dopo Temptation Island 2025? Lei lancia il clamoroso spoiler

Ci saranno dei colpi di scena per la coppia formata da Maria Concetta e Angelo a Temptation Island 2025? A quanto pare si e paradossalmente a spifferarlo è stato la stessa 37enne che ieri sui social ha risposto a molti commenti sui social lasciando intendere che Angelo Scarpata non sia più il suo fidanzato. Dal modo in cui ha risposto quando le hanno chiesto perché chiama il suo fidanzato topo ratto o peggio minaccia di ucciderlo a lasciato intendere che i due non stanno più insieme. Maria Concetta e Angelo si sono lasciati un mese dopo Temptation Island 2025? A quanto pare si ma per saperlo con certezza occorre seguire la puntata di finale di questa sera.