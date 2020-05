Maria Concetta Mattei/ Le avances del sultano del Brunei sulle pagine di gossip

Pubblicità

Maria Concetta Mattei è uno dei volti storici del Tg2 e la sua bravura è sotto agli occhi degli italiani da ormai diversi anni. Non è un caso infatti che la giornalista sia stata riconosciuta come rappresentante dei valori di solidarietà ed impegno durante il Premio donna Lions a Civitavecchia. Non è facile però vederla nei salotti delle colleghe, pronta a rivelare qualche retroscena sulla sua vita privata. Una delle ultime chiacchierate con la Mattei risale infatti allo scorso novembre, quando la giornalista ha svelato a Vieni da me di aver ricevuto delle avances del sultano del Brunei. E non da sola: la notizia infatti è stata riportata dall’Adnkronos per la prima volta nel ’98, quando si è scoperto che Hassanal Bolkiah ha cercato di ‘reclutare’ nel suo harem sia la Mattei sia Maria Grazia Cucinotta. “Aspettavo mio figlio Alessandro“, ha detto però la giornalista riguardo a quel giorno, “il sultano non l’ho mai neanche incontrato. Avevo il mio lavoro e la mia vita da mamma”.

Pubblicità

Maria Concetta Mattei, nella casa degli italiani

Uno sguardo penetrante difficile da dimenticare: così Maria Concetta Mattei è entrata nelle case degli italiani per diversi anni, tramite la conduzione del Tg di Rai 2 e del rotocalco Storie. Anche se la giornalista è riuscita a mostrarsi anche al di fuori di questo contesto quando undici anni fa è stata scelta come concorrente di Ballando con le Stelle. Si parla della sesta edizione del programma di Milly Carlucci: all’epoca, la Mattei ha danzato in coppia con il ballerino Roberto Imperatori, ma è stata eliminata alla quarta puntata dopo essere stata salvata dalla giuria per ben due volte. Oggi, domenica 3 maggio 2020, Maria Concetta Mattei sarà una delle ospiti che vedremo a Da Noi… a Ruota Libera. Un’occasione d’oro per scoprire qualcosa di più sul suo conto. Soprattutto perchè a quanto pare la giornalista non adora i social ed è davvero impossibile entrare in contatto con la sua vita quotidiana, anche solo tramite piattaforme online.



© RIPRODUZIONE RISERVATA